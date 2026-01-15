El St Joseph's golea al Lincoln (4-1) y asesta un golpe histórico en la liga de Gibraltar

El St Joseph’s FC dio este miércoles un golpe de efecto en su pelea por alcanzar el título de campeón de la Gibraltar Football League, al imponerse 1-4 al sempiterno campeón de las competiciones del Peñón, el Lincoln Red Imps FC.

El conjunto cuya gestión deportiva corresponde a John Paul Hendrick y al guadiareño Miguel Burrea –en el que militan el barreño Pirulo (ex de la Real Balompédica Linense) y Javi Forján (ex de la UD Los Barrios y de la propia Balona)– infligió una de las mayores derrotas domésticas de su historia al Lincoln.

Este resultado supone la primera derrota en liga del equipo del guadiareño Juanjo Bezares después de 13 partidos. Una racha a la que hay que sumar su excelente trayectoria en la Conference League, en la que mantuvo sus opciones de pasar a la segunda ronda hasta la última jornada.

La primera media hora del equipo ahora entrenado por Alberto Cifuentes fue espectacular. Control del balón, presión al rival y tres goles en poco más de 20 minutos de juego. Esto dejó prácticamente decidida la noche lluviosa en el Europa Point Sports Stadium. Marcaron Álvaro Rey (2’), Facu Alvarez (12’) y el mencionado Javi Forján (20’).

En el último cuarto de hora reaccionó el vigente campeón, pero la zaga del St Joseph’s estuvo muy ordenada y el meta Banda salvó las pocas ocasiones de gol del rival. Así se llegó con 0-3 al descanso.

El Lincoln salió a por todas en el segundo tiempo, pero con nervios y mucha precipitación en sus pases. El peligro real lo tenía el St Joseph’s a la contra. Así vino una en el minuto 57 que terminó en penalti. Álvaro Rey hizo el 0-4 para su noche mágica.

El partido se endureció, con muchas faltas y muchos parones en el juego. A los de Bezares esto no les vino bien. Solo en el minuto 89, una buena jugada de Nicholas Pozo terminó con el gol de El Ghobashy para el definitivo 1-4.

Esto sitúa como más líder al St Joseph’s FC (46 puntos en 17 partidos) y con el goal average general favorable ante el Lincoln (37 puntos en 14 duelos). Es tercero el Mons Calpe del linense Juan Mari Sánchez, con 34 puntos en 17 compromisos.

El domingo uno de febrero (16:30), San Joseph’s y Lincoln volverán a verse las caras, a partido único, en la primera ronda de la Rock Cup.