El sorteo de los playoff de las competiciones europeas, en directo: Benfica-Real Madrid, Brujas-Atlético y PAOK-Celta, choques europeos

Los sorteos de la Champions League y la Europa League marcan este viernes el camino definitivo hacia la gloria continental.Seguimos minuto a minuto el desarrollo de ambos actos, con especial atención al Real Betis, que ya conoce a sus cuatro posibles rivales en los octavos de final de la Europa League y el posible cuadro hasta la final.

Analizamos los cruces, los enfrentamientos más destacados, los duelos de los españoles y las claves de cada emparejamiento. Sigue en directo a partir de las 11:30 los sorteos de la Champions y la Europa League: