Sonia Bermúdez cierra heridas del pasado con el regreso de Jenni Hermoso y Mapi León

La única jugadora que resistía del conflicto de Las 15, Mapi León, regresa con la selección española más de tres años después del inicio de la crisis en el fútbol femenino español que acabó estallando con el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, que también regresa con España un año después.

La seleccionadora Sonia Bermúdez ha incluido en su primera lista de convocadas a la central del Barcelona y a la delantera del Tigres mexicano para las semifinales de la Liga de Naciones contra Suecia, el día 24 en Málaga y el día 28 en Gotemburgo (Suecia), cerrando, de una, dos polémicas que han acompañado a la selección en los últimos años.

El malestar y las exigencias de las futbolistas hacia la federación salieron a la luz con el conflicto de las conocidas como "Las 15", que comenzó el 23 de septiembre de 2022, cuando se publicó un primer comunicado en el que reclamaban "un compromiso firme con un proyecto profesional que cuide todos los aspectos necesarios para obtener el máximo rendimiento de un grupo de jugadoras capaces de lograr metas mayores".

"Es una muy buena noticia, pero no debemos olvidarnos de que hay una etapa de Montse Tomé extraordinaria" — Rafael Louzán - Presidente de la RFEF

Posteriormente, algunas jugadoras como Aitana Bonmatí, Ona Batlle o Mariona Caldentey regresaron a la selección, mientras que otras como Patri Guijarro y Mapi León mantuvieron su postura. Tras la conquista del Mundial de 2023, el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas provocó que todas las futbolistas (a excepción de algunas como Athenea del Castillo) se unieran en un nuevo comunicado para respaldar a la jugadora madrileña y exigir "cambios estructurales reales" en el fútbol español.

Esto provocó la salida de Luis Rubiales y la del seleccionador Jorge Vilda, que fue sustituido por Montse Tomé. Con los nuevos cambios en la federación, Patri Guijarro decidió volver a la selección, pero Mapi León no. Era la única que no había vuelto desde el conflicto y ha decidido regresar en la nueva 'era' Sonia Bermúdez, con quien coincidió como jugadora en equipos como el Atlético de Madrid.

Mapi León llevaba ausente de la selección más de tres años desde que jugara su último partido en julio de 2022, en la Eurocopa de Inglaterra, mientras que la última participación de Jenni Hermoso fue en octubre de 2024, cuando jugó 16 minutos contra Canadá en un partido amistoso después de que su participación y protagonismo fuera menguando.

Pero el caso de Jenni Hermoso era distinto. La máxima goleadora histórica de la selección dejó de contar para Montse Tomé, abriendo una polémica que acompañó a la seleccionadora durante su etapa al frente del equipo. En cada rueda de prensa, la pregunta sobre la madrileña no faltaba. Y la respuesta siempre era la misma: motivos deportivos. Ahora, Sonia Bermúdez, con quien jugó en el Barcelona, la ha recuperado.

Más allá de estas dos grandes novedades, en el resto de la lista destaca la continuidad, si bien hay nuevas caras como la primera convocatoria de la centrocampista del Barcelona Clara Serrajordi, que a sus 17 años ha entrado en el lugar de la lesionada Patri Guijarro, la atlética Fiamma Benítez, Eunate Astralaga y Lucía Corrales y ausencias destacadas como las madridistas Alba Redondo y Athenea del Castillo o la jugadora de Rayadas Lucía García.