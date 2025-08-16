Rublev exige al máximo a un Alcaraz, que logra meterse en las semifinales de Cincinnati

El español Carlos Alcaraz derrotó este viernes al ruso Andrey Rublev para clasificarse a las semifinales del Masters 1.000 de tenis de Cincinnati (Estados Unidos), en una ronda en la que se medirá al alemán Alexander Zverev o al estadounidense Ben Shelton.

Alcaraz, número 2 del mundo, se deshizo de Rublev por 6-3, 4-6 y 7-5 en 2 horas y 17 minutos de partido.

Rublev -11 del mundo- era el primer rival de peso para el murciano en Cincinnati después de haber superado, en este orden, al bosnio Damir Dzumhur (número 56), al serbio al serbio Hamad Medjedovic (número 72) en tercera y al italiano Luca Nardi (número 98). La de este viernes fue la victoria número 52 para Alcaraz en 2025, más que ninguno de sus rivales, y la número 15 de forma consecutiva en un torneo Masters 1.000, después de haber conquistado Montercarlo en abril y Roma en mayo.

Duelo agónico

Alcaraz jugó un primer set cómodo, con un quiebre temprano sobre el servicio de Rublev para el 3-1. El moscovita, visiblemente desconcentrado, pasó buena parte del set discutiendo con el juez de silla por el tiempo que se le concedía para sacar. Con el break de ventaja, Alcaraz sumó un segundo quiebre en el juego definitivo del set para llevárselo por 6-3.

Pero Rublev volvió al partido en la segunda manga, haciéndose fuerte en su saque. Con 3-3 en el marcador, el ruso aprovechó la primera pelota de break a su favor del partido para quebrar a Alcaraz, que ya no pudo recuperar el juego y cedió el set por 4-6.El fantasma del Masters 1.000 de Madrid 2024 sobrevoló entonces Cincinnati: la única vez que Rublev venció a Alcaraz fue allí, remontando un primer set en contra.

En el set definitivo, con 4-3 y servicio para Rublev, Alcaraz se puso 15-40 y aprovechó la primera de las dos bolas de 'break' para ponerse con un 5-3 y sirviendo para llevarse el partido, un golpe que parecía definitivo.Pero Rublev sacó su instinto de supervivencia para devolver el 'break'. Alcaraz se puso 6-5 y restando para evitar el 'tie-break'. Fue en ese juego que Rublev perdió por primera vez la paciencia que había sabido mantener y le costó muy caro: dos dobles faltas que le costaron el juego y el partido.

El rival de Alcaraz en semifinales se definirá esta noche en el duelo de cuartos de final entre el alemán Alexander Zverev (3 del mundo) y el estadounidense Ben Shelton (número 6). Por la otra mitad del cuadro, también en semifinales, avanza el número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, que este sábado se enfrentará al francés Terence Atmane (número 136), que se ha convertido en la sorpresa del torneo.