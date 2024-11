Rodri, sobre la polémica del "Gibraltar, español": "Los ingleses no saben ni dónde está Gibraltar"

Rodrigo Hernández Rodri, el flamante Balón de Oro de 2024, habló sobre la polémica generada por los cánticos de "Gibraltar, español" de él y Morata en la celebración de la selección nacional de fútbol tras ganar la Eurocopa. El centrocampista del Manchester City, que fue sancionado por la UEFA en una decisión aplaudida por las autoridades del Peñón, contestó así en una entrevista con El Partidazo de Cope la pasada madrugada del lunes al martes: "Imaginaros la que me esperaba a mí en Inglaterra, en el vestuario, si hubiesen ganado los ingleses la Eurocopa... -¿no les molestó lo de Gibraltar?, le preguntan-. Pero si no saben ni dónde está Gibraltar. Les pregunté si se habían enterado de mi sanción y me preguntaron qué era Gibraltar", manifestó.

El futbolista dejó las siguientes frases en la entrevista con Juanma Castaño sobre el Balón de Oro, Vinicius, la selección española, su lesión y su futuro, entre otros temas de actualidad.

-Sobre el Balón de ORO: "Gané por la regularidad, que es lo más difícil en el fútbol. El jugador más regular en la temporada fui yo". "Duermo con el Balón de Oro y me lo intento llevar a todos los lados".

-¿Cuándo se enteró de que iba a ganar el Balón de ORO? "Dos días antes de la gala mi padre me dijo que me preparase por lo que pueda pasar: 'Tú prepárate algo, no vaya a ser que lo ganemos'". "Nadie nos dijo que iba a ganar. Tú vas allí y hasta que no se abre el sobre... Hombre, si no vienen los del Madrid será por algo, pero...".

-¿Cómo ha reaccionado la gente de España? Porque hubo madridistas que preferían que lo ganara Vinicius...: "Es verdad que somos un país peculiar. Somos antes de nuestro club que de nuestro país, y eso no pasa en otros países. Pero he sentido el calor de muchísima gente y nadie me ha dicho 'Mira este paquete que lo ha ganado...'".

-Sobre las felicitaciones que recibió: "Una de las felicitaciones que más ilusión me ha hecho es la de Iniesta. ¿Qué le digo yo a Iniesta? Si es que él tendría que tender uno en sus vitrinas. Es el mejor de todos los tiempos en nuestro país y me da un poco de vergüencilla responderle".

-Sobre su recuperación: "Tengo en mente jugar esta temporada. Tengo en mente volver este año, como un reto".

-Analiza el nivel del FC Barcelona esta temporada: "Nos ha sorprendido a todos el nivel del Barcelona. Por la cantidad de jugadores de la Selección Española que tienen, me alegro".

-Habla de los problemas de salud mental de Morata: "Lo de Morata es bastante más común de lo que la gente piensa. Todos pasamos por momentos bajos a nivel mental y es una cosa a mejorar. Yo le conozco hace muchos años y sabía que algo no iba bien".

-Sus problemas: "Con 17 años quería dejar el fútbol. No sé si hubiese sido capaz, pero estaba hundido. Había sacrificado mucho y veía que no, que no iba para adelante".

-¿Qué influye para que haya tantas lesiones de cruzado?: "Creo que el número de partidos influye para que haya tantas lesiones, no hace falta ser doctor para saberlo. Blanco y en botella, leche".

-En el futuro... entrenador o director deportivo: "Prefiero ser director deportivo que entrenador. Me gusta más la vida de Txiki que la de Guardiola, tiene mejor cara".

-Renovación con el City: "La renovación con el City no es mi prioridad ahora mismo. Quiero recuperarme y ya veremos...". "Me gusta vivir el presente, tengo contrato con el City y estoy muy, muy contento allí. Desde que llegué a Inglaterra siento que es mi casa. Pero veo La Liga española y no me cierro puertas".

-Sobre el futuro de Guardiola: "Es evidente que quieres estar rodeado de los mejores, y habrá un antes y un después cuando Pep quiera salir. Yo cuando firmé me dijeron que al año siguiente Guardiola se iba, y así seguimos 5 años después".

-¿A quién votaría Rodri para el Balón de Oro?: "Yo votaría a Carvajal segundo y a Vinicius tercero".

-Selección Española: "Creo, quiero y deseo que podemos ser campeones del mundo con España. Muchísima ilusión y vamos por el buen camino".

-Sobre Haaland: "El jugador más determinante del mundo en cuanto a cifras es Haaland. Y además es jovencísimo y lo va a ser durante muchos años. Diría que es el único jugador que puede acercarse a Cristiano y a Messi".