Grigor Dimitrov se retira por lesión cuando ganaba 2-0 a Jannik Sinner en octavos de Wimbledon

El búlgaro Grigor Dimitrov se retiró con una lesión en el pectoral cuando tenía dos sets de ventaja (6-3, 7-5 y 2-2) contra el italiano Jannik Sinner, que se clasifica a cuartos de final de Wimbledon.

Dimitrov, que se ha retirado de los últimos cuatro Grand Slams, no pudo continuar después de dañarse el pectoral derecho al cerrar con un saque el juego del 2-2 en el tercer set. El búlgaro se quedó tendido en el césped y fue atendido por los médicos, que se lo llevaron dentro del vestuario para tratarle más en profundidad.

Tras unos minutos dentro y saliendo llorando, decidió retirarse de un partido en el que estaba dominando a un Sinner también tocado por una caída en el primer juego del partido. El italiano, nada más comenzar el partido, se dañó el codo en una aparatosa caída que trató de frenar con la mano derecha y necesitó de asistencia médica cuando caía por 6-3 y 3-1.

El doctor de la ATP le practicó un masaje en la zona y él se tomó unos analgésicos para paliar el dolor. Sin embargo, no le dio tiempo a que hicieran efecto y cedió también el segundo set, poniéndose en una circunstancia que solo ha remontado dos veces en su carrera, ambas en Australia. Al otro lado estaba un Dimitrov, al que en 78 partidos con dos sets arriba solo se lo habían levantado una vez.

Con 2-1 en el marcador del tercero, Dimitrov colocó un saque que le dio el 2-2, pero inmediatamente se llevó la mano izquierda al pectoral derecho y se fue al suelo. Se sentó con claros signos de dolor y Sinner cruzó la pista para ayudarle. Tras atenderle el médico en el pasto y con el italiano transportando su raqueta hasta el banquillo, Dimitrov, ya medio llorando, se fue al vestuario.

Ahí no duró mucho el tratamiento, tras unos minutos de incredulidad e incertidumbre por lo sucedido, incluyendo a Roger Federer, que estaba absorto en la grada, Dimitrov, roto, le dijo a Sinner que no podía seguir e intentó estrechar la mano al juez de silla, sin poder ni elevar el brazo del dolor.

"No sé qué decir, es un jugador increíble, lo hemos visto hoy. Ha tenido mala suerte en los últimos años. Es un gran amigo mío, nos entendemos muy bien fuera de la pista. Verle así duele, si tuviera la oportunidad de jugar la siguiente ronda, se lo merece. No me tomo esto como una victoria. Ha sido un momento de mucha mala suerte para todos", dijo Sinner a pie de pista.

El transalpino, primer cabeza de serie, se enfrentará ahora a Ben Shelton, que se clasificó a sus primeros cuartos de final de Wimbledon al vencer en cuatro sets a Lorenzo Sonego.