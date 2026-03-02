La Reserva, en Sotogrande, sede la de Copa de la Reina de Golf desde este martes hasta el domingo

El campo de La Reserva Club de Sotogrande (San Roque) acoge desde este martes tres de marzo y hasta el domingo ocho el Internacional de España Amateur Femenino 2026, Copa de S.M. La Reina, traen el Campo de Gibraltar uno de los torneos más prestigiosos de cuantos se celebran en el continente, en el que defiende título la barcelonesa Nagore Martínez.

Esta 108 edición mantiene un aroma a competición grande que hace que las mejores golfistas europeas -con la lógica excepción de las que desarrollan su carrera en Estados Unidos- no quieran faltar. Tampoco se lo van a perder veintinueve españolas, una nutrida representación que encabeza la propia Nagore.

Ella es una de las cuatro campeonas de Europa sub-18 por equipos que estará en La Reserva; las otras son las madrileñas Liz Hao y Amanda Revuelta, y la barcelonesa Adriana García-Terol, que llega con el plus de ser la actual campeona de España Absoluto y sub-16, y con el impulso de haber ganado en enero la Copa de Andalucía.

En clave local, no conviene perder de vista a otras golfistas con experiencia en los Equipos Nacionales y a otras que vienen exhibiendo su talento en los últimos meses: Ángela Revuelta, Carlota López, Carolina Pérez-Tasso, Chanya Huaysan, Marta Muñoz, Martina Navarro… La guinda a la representación local es la presencia de una de las mejores Mid Amateur europeas, la guipuzcoana Ane Urchegui.

Francesas, italianas y suecas, entre las aspirantes

Un año más, el torneo ejercerá de punto de encuentro para muchas de las mejores golfistas del continente, que aspiran a uno de los títulos más codiciados del año. Así, no se lo pierden la irlandesa Olivia Costello -finalista en la última edición-, las francesas Giselle Zhao y Manon Petitnicolas, que ya en octubre se impuso en el Internacional de España Stroke Play, la suiza Axelle Martin, la italiana Natalia Aparicio o la sueca Ebba Lundqvist, que quiere prolongar la magnífica dinámica de la cantera nórdica, ganadora en cuatro de las últimas doce ediciones.

Este Internacional de España Amateur Femenino, Copa S. M. La Reina, se desarrollará durante seis días consecutivos y no cinco, como venía sucediendo hasta 2022. Los dos primeros días se juega mediante la modalidad ‘stroke play’ (juego por golpes), estableciéndose un corte al finalizar la segunda jornada en el puesto 64. A partir de ese día, y ya hasta el final, se juegan eliminatorias sucesivas (treintaidosavos, dieciseisavos de final, octavos…) hasta determinar a la ganadora.

Nagore, Andrea, Cayetana, Carla marcan el camino

El golf español amateur femenino logró su cuarta victoria en cinco años hace doce meses en el Real Club de Golf El Prat, y lo hizo gracias a una inconmensurable Nagore Martínez, que supo sufrir cuando tocaba y sacar el talento cuando el guion lo exigía. La catalana, que se impuso en la final a Olivia Costello (1up), tomó el testigo de Andrea Revuelta, vencedora un año antes en Guadalhorce (Málaga) en detrimento de la francesa Sara Brentcheneff (2/1).

En 2022 se vivió una edición muy especial en el campo sevillano de Pineda, donde Cayetana Fernández se impuso en la gran final a la alemana Charlotte Back por 1up. La madrileña cogió el testigo de Carla Bernat, ahora enrolada en la aventura americana y ganadora en 2021 de una gran final en la que derrotó a otra de las nuestras, Julia López, por un apretado 2/1.

Marta Pérez (2016), Nerea Salaverría (2010), Carlota Ciganda (2005 y 2006), Beatriz Recari (2004) o Adriana Zwanck (2002) son otras de las españolas que han conseguido inscribir su nombre en el palmarés de un torneo diferente.