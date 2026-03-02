Martín Cervera (Sotogrande) y Jaime Pérez Tasso (La Cañada), tercero y quinto en el Puntuable Nacional juvenil de golf

Martín Cervera (Real Club Sotogrande) finalizó empatado en la tercera posición en el Puntuable Nacional Juvenil 2026, que se jugó en el campo de Zarapicos, perteneciente al Salamanca Golf & Country Club, en el que Javier Pérez-Tasso (La Cañada) fue quinto. El vencedor fue el malagueño Oliver de Wint (Real Guadalhorce Club).

En lo que se refirió al resto de la embajada sanroqueña, Gonzalo López (La Cañada) acabó empatado en el puesto 29 con +15 y Leonardo Jiménez (La Cañada) en el 46, con +20.

No lograron superar el corte, Casper Soudant, Esteban Ledesma ni Pedro Tineo, todos ellos también de La Cañada de Guadiaro.

El triunfo de Oliver de Wint fue incontestable. Su sensacional segunda ronda de 68 golpes le permitió colocarse como único jugador bajo par (-3) y mantener una cómoda ventaja sobre sus perseguidores. En la jornada final, un par del campo (72) consolidó su victoria, mientras que Joaquín Beltrán (+4) se situó segundo, seguido por el aragonés Nicolás González y el sanroqueño Martín Cervera, que empataron a un golpe de la segunda plaza. Destacó también el quinto puesto del jugador de La Cañada Javier Pérez-Tasso, acompañado del vasco Pablo Basterra, que logró la mejor vuelta del día (70).

Nacional Femenino

En lo que se refirió al Puntuable Nacional femenino, que tuvo como escenario el campo también salmantino de Villamayor, la mejor clasificada de la comarca fue Sofía Gamilla (La Cañada), que acabó empatada en la quinta posición, tras el cuarteto de líderes.

Las premiadas en el torneo femenino / RFEG

La golfista de Casares (Málaga) Alejandra Gil, que también compitió con licencia de La Cañada, finalizó en el puesto 38.

El torneo femenino vivió un desenlace vibrante. Chanya Huaysan, de Andalucía, se llevó la victoria tras imponerse en un play off a cuatro bandas, después de firmar la mejor ronda del torneo (67, -3). Compartió este desempate con las madrileñas Icíar Rodríguez y Chloe Huang Xu, a quienes un bogey en el hoyo 18 privó del título, y con la balear Teresa Calvar. Este triunfo supuso para Chanya Huaysan su mayor logro hasta la fecha, sumando así un brillante capítulo más a su carrera.