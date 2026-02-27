Remontada de líder del CB Algeciras ante el Melilla Enrique Soler (99-85)

Remontada meritoria del Club Baloncesto Algeciras. El equipo de Miki Ortega ha sacado adelante este viernes la victoria (99-85) ante el Melilla Enrique Soler en el partido adelantado de la 20ª jornada liguera del grupo D-A de la Tercera FEB que prosigue este fin de semana. Los algecireños se garantizan continuar una jornada más en lo más alto de la clasificación como líderes.

El pabellón Doctor Juan Carlos Mateo de Algeciras sufrió y disfrutó con el triunfo de un CB Algeciras que tuvo que insistir para doblegar a un Melilla superior durante la primera parte. Los norteafricanos se marcharon con siete puntos de ventaja al descanso (39-46), pero en la segunda mitad les pasó factura la carga acumulada del encuentro aplazado que disputaron el pasado miércoles en La Línea, donde ganaron a la ULB en un choque muy ajustado.

El 15-22 del primer cuarto puso cuesta arriba el partido para los algecireños, que igualaron el tanteo en el segundo cuarto (24-24) para mantenerse vivos de cara al segundo tiempo. Los de Miki salieron con los colmillos afilados del intermedio y limaron las diferencias en el tercer cuarto (33-22). Azuzados por su hinchada, los jugadores del CBA culminaron la victoria con un último periodo dominante (27-17) ante un adversario desgastado y que fue a menos, aunque vendió muy cara su piel.

Reid (20 puntos y 20 de valoración) lideró la ofensiva del CB Algeciras, bien escoltado por Mensah (20 puntos), Berni García (16 puntos) y el balcánico Ilic (11 puntos y 17 de valoración). El Melilla se sustentó en las actuaciones de Palomares (17 puntos y 24 de valoración), El Otmani y Chekri.

El CB Algeciras visitará la próxima jornada al CB Andújar el 7 de marzo (19:00). Los de Miki Ortega lucen un balance de 17 victorias y solo 2 derrotas, y tienen pendiente la visita al Colegio El Pinar de la 17ª fecha, que se jugará el 8 de abril (19:30).