Remontada de campeón del Club Baloncesto Algeciras en Marbella (89-91)

Épica remontada del Club Baloncesto Algeciras. El equipo de Miki Ortega ha ganado este sábado a domicilio al reforzado CB Marbella (89-91) tras levantar en el último cuarto un partido que tenía muy cuesta arriba. Los algecireños estrenan 2026 con un triunfo de incalculable valor para mantenerse en lo más alto tras la 13ª jornada liguera del grupo D-A de la Tercera FEB.

Victoria en el último suspiro y de las que pueden definir un campeonato. Tras ir todo el encuentro a remolque, el CB Algeciras obró un final trepidante para voltear un marcador en el que llegó a ir más de diez puntos por debajo. Un triple final de Norman Reid a falta de 6 segundos decantó la balanza en el pabellón Carlos Cabezas de Marbella.

Berni García (22 puntos y 28 de valoración) Norman Reid (22 puntos) lideraron a un CB Algeciras que se recompuso después de tres cuartos abajo y a un arbitraje que no estuvo demasiado acertado. El Marbella se apuntó un primer cuarto igualado (23-20) y amplió su ventaja al descanso (48-41). Los de Miki trataron de ajustar, pero se toparon con un conjunto costasoleño muy enchufado, al que se le notan los refuerzos que han puesto en órbita al equipo. El CBA encaró la última manga con la necesidad de una remontada complicada. Los algecireños se dedicaron a limar diferencias poco a poco, secaron a su oponente y se lo creyeron. El partido se decidió en los últimos segundos con el triplazo de Reid y un último lanzamiento local fallado por Javier Vega.

El conjunto de Miki Ortega suma su undécima victoria del curso y se pone con un balane de 11-2, en su mano a mano con Jaén Paraíso Interior FS por el liderato.

El CB Algeciras afrontará la próxima jornada, la 14ª, el próximo sábado 17 de enero con el derbi comarcal en La Línea ante la ULB (19:30 horas).