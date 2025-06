Red Bull King of the Air Tarifa 2025: saltos de hasta 30 metros en el mar que desafían las leyes de la gravedad

Tarifa/Navegar el mar con una tabla y una cometa para desafiar las leyes de la gravedad con saltos de hasta 30 metros de altura. ¿Qué pensarían Isaac Newton o Albert Einstein si viesen semejante espectáculo? Lo que es seguro es podrían presenciarlo desde un lugar privilegiado del planeta como Tarifa, justo en ese punto donde colisionan el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, donde Eolo propicia una de las mejores condiciones de viento del globo terráqueo. La playa de Balneario da nombre a ese rinconcito único de la meca del viento, donde este mes de junio se va a celebrar la Red Bull King of the Air Tarifa 2025.

Los mejores riders de kite del mundo se dan cita en la prueba clasificatoria de la Red Bull King of the Air, que vuelve por segundo año consecutivo al litoral tarifeño para convertir la playa de Balneario en el epicentro del kite más extremo. Con la ventana de viento abierta hasta el 30 de junio, 18 competidores velan armas a la espera de que las condiciones sean las más óptimas. El objetivo, volar más que nadie y sacar el billete para la gran final de Ciudad del Cabo. Entre los valientes aspirantes hay dos españoles tan jóvenes como peculiares: uno ya campeón como el italoespañol Lorenzo Casati y otro con madera para llegar a la cima como el tarifeño Valentín Hoenderop, con raíces neerlandesas.

Red Bull ha redoblado su apuesta por esta versión en auge del kite y ha conseguido que el evento de Tarifa 2025 haya acaparado la atención de las grandes figuras de una disciplina cuyos riders sueñan -por qué no- con que algún día se pueda celebrar en el marco incomparable de unos Juegos Olímpicos.

Lorenzo Casati, un enamorado de Tarifa que defiende título

Lorenzo Casati nació en Como (Italia), pero se trasladó a los 11 años hasta las Islas Canarias, otro paraíso para los deportes de agua y viento. "Primero me mudé con mi padre y mi hermano a Tenerife, a El Médano, y ahora vivo en Gran Canaria. Mi padre practicó muchos años el kite en Italia, siempre tuvo la pasión, me enseñó y me empezó a gustar hasta que se convirtió en mi deporte favorito", relata Casati, que profesa un cariño especial a Tarifa. "M primera competición internacional fue en Tarifa en 2021 y el año pasado logré el título aquí en la Red Bull King of the Aire. Tarifa es muy especial, intento venir lo máximo posible, siempre que entra la previsión de levante me busco un vuelo rápido", confiesa el campeón de 19 años.

La playa de Balneario concentra a diario a decenar de deportistas que buscan con su tabla y la cometa el considerado como mejor lugar para estos saltos: "Es el mejor spot, pero es muy pequeño y cuando hay siete-ocho personas ya hay que hacer cola", afirma Casati. "El viento es superbueno, aquí cuando entra el levante es de los mejores sitios del mundo para navegar, el agua se queda plana y para saltar superalto es perfecto. También a veces entra el aire desde el Atlántico y te crea como olas de cada lado con las que vuelas muy alto", explica.

Precisamente en volar consiste el evento: "Se puede decir que esta modalidad es la más extrema del kite y Red Bull se está metiendo y nos está apoyando con más competiciones. Es una marca que siempre ha apostado por deportes extremos y más extremo que saltar 25 metros sobre el mar...", señala el italoespañol, que avisa de los peligros que implican los saltos. "Me ha pasado un par de veces que me he caído de 15 metros o así y la verdad es que es una hostia bastante buena", admite entre bromas. "Lo puedes tener controlado con la cometa, pero hay que muy preparado físicamente. Es un deporte que requiere mucha energía, conocer bien el agua y sus condiciones", agrega.

De hecho, hay que tener una mínima edad para enfrentarse a este desafío. "Mínimo 16 años", precisa Casati, con un hermano menor de 15 que ya cuenta los días para seguir los pasos suyos. "El big air yo creo que se puede practicar de los 16 años hasta los 27-28 años. Puedes tener unos diez años de carrera competitiva en esta disciplina, luego te puedes adaptar a otras", opina.

El día a día de Lorenzo Casati depende de los caprichos del viento: "Es difícil tener una rutina fija siendo kiter porque también viajas mucho detrás del viento". De ahí que Tarifa sea un refugio seguro y habitual. "El sitio en general me encanta porque da muy buena vibra, Tarifa es la meca del kite", proclama.

¿Puede vivir un profesional del kite del deporte? "Se puede vivir exclusivamente, pero es muy complicado. Depende también de tus marcas, patrocinadores... si eres referente, pero luego hay que mirar al futuro. Puedes tener salidas con una tienda, ser instructor, tener una escuela...", relata.

Lo que sí tiene claro Casati es que repetir victoria en Tarifa va a estar caro: "Este año va a haber mucho más nivel, muchos de los riders vieron que el año pasado estuvo superguapo y se han apuntado para esta edición, va a ser una competición espectacular. Me gustaría defender el título y ganar otra vez". Ahí queda eso.

Valentín Hoenderop, un tarifeño de origen 'tulipán'

Valentín Hoenderop tiene 18 años recién cumplidos y una planta de tulipán, pero de repente te habla en español sureño. "Yo soy tarifeño", contesta con soltura antes de explicar los orígenes familiares vinculados a los Países Bajos. Cada vez son más los neerlandeses afincados en la ciudad del viento y cada vez más, esa nueva saga de tarifeños que reúne lo mejor de las dos culturas.

Hoenderop hizo sus pinitos en el mar con una vela más grande, la del windsurf hasta que un día probó la cometa. "Mi padre navegaba, pero en plan típico dominguero. Yo empecé con el windsurf siendo muy pequeño, pero probé el kite y desde entonces no me ha gustado otra cosa", recuerda el tarifeño, que se ha convertido en una de las grandes promesas de esta disciplina.

La ilusión de competir en casa, ante su gente y en sus playas, multiplica la motivación de un joven que asume que debe crecer paso a paso: "El año pasado no entré con demasiadas expectativas y este año no me quiero meter mucha presión. Vienen los mejores y yo quiero hacer mis buenas mangas y mis buenos trucos, disfrutar en el agua. Sería bonito meterse en la final", expresa.

Hoenderop presume de hogar: "A nivel de preparación tenemos el mejor sitio para navegar", dice rotundo. "Tarifa tiene mucho viento, el levante fuerte que buscamos los riders y un poniente más agradable que te permite hacer otras cosas. Pero Tarifa también es el ambiente, hay mucho turismo que no es del kite, restaurantes, estamos al sur de Europa. Hay mucho que hacer en Tarifa, siempre hay algo que hacer", asegura.

El tarifeño explica que la competición exige "entrenar mucho y cuidar la alimentación". "Yo tengo la suerte de estar casi todo el año es un sitio tan popular, un sitio donde todo el mundo viene aquí a preparse". ¿Cómo es el día a día de un rider? "Mi rutina es tranquila. Si hay viento, ya planifico para navegar, comer bien antes de meterte en el agua y tratar de hacer un par de sesiones para tener el equilibrio perfecto. Disfrutar un poquito de lo que Tarifa te ofrece como ciudad, comer por ahí, ir un poco al gimnasio", repasa.

Valentín disfruta el momento, pero con "un plan B". "No sé hasta dónde llegaré, adonde me lleve esto. Tengo planeado competir hasta que pueda. Acabo de terminar Segundo de Bachillerato y ahora tengo más tiempo para entrenar. Vivir de esto sería superguay, pero hay que tener un plan B", argumenta.

El de Tarifa ha visto saltos "de más de 30 metros de salto" y maniobras de todo tipo en el aire. "Es un deporte en evolución y que va a más. Hace poco cambió el mundillo cuando un chico chico holandés hizo dos kiteloops y desde entonces en las competiciones ya todo el mundo busca ese doble truco", abunda Hoenderop, que se suma a esas voces que sueñan con potenciar el kite a nivel olímpico. "Para este deporte estaría muy guay que llegase a unos Juegos alguna vez, sería otra motivación más".

Los nombres de los 18 riders que competirán en Tarifa, representando a países de todo el mundo, son los siguientes:

Lorenzo Casati (ESP) - preclasificado (Primer puesto Red Bull King of the Air Tarifa 2024)

Josué San Ferreira (BRA) - preclasificado (Segundo puesto Red Bull King of the Air Tarifa 2024)

Josh Gillitt (RSA) - preclasificado (Tercer puesto Red Bull King of the Air Tarifa 2024)

Hamza Ismail (EGY)- wildcard Red Bull Winds of Sinai

Beto Gomez (COL) - video contest

Clement Huot (FRA) - video contest

Cohan van Dijk (NED)- video contest

Giel Vlugt (NED)- video contest

Hugo Wigglesworth (NZL) - video contest

Jason Van der Spuy (RSA) - video contest

Kimo Verkerk (NED) - video contest

Luca Ceruti (RSA)- video contest

Parker Sage (USA) - video contest

Shahar Tsabary (ISR) - video contest

Stino Mul (NED)- video contest

Timo Boersema (NED)- video contest

Valentin Hoenderop (ESP) - video contest

Zac Adams (USA) - video contest

Estos atletas se medirán en la playa de Balneario, donde el ganador de esta clasificatoria asegurará un puesto en la gran final del Red Bull King of the Air, que se celebrará entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde se reunirán los 18 mejores kiteboarders del mundo.