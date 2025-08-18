Récord histórico en aguas del estrecho de Gibraltar: José María López Sánchez logra su 16º cruce

El estrecho de Gibraltar ha vuelto a ser escenario de una gesta deportiva. Este lunes, tres nadadores españoles han aprovechado una ventana de calma tras nueve días de inclemencias meteorológicas debido al fuerte viento de levante para lanzarse al agua desde Tarifa rumbo a la costa marroquí. Entre ellos, destacó José María López Sánchez (Madrid), que completó con éxito su decimosexto cruce a nado del Estrecho, convirtiéndose en el nadador que más veces ha realizado esta travesía en toda la historia de la Asociación Cruce a Nado del Estrecho de Gibraltar.

Junto a López Sánchez participaron también José Luis García Mulero (Asturias) y Raúl del Cerro Corrales (Toledo). Los tres recorrieron 15,1 kilómetros en un tiempo de 3 horas y 53 minutos, con la ayuda del traje de neopreno, hasta alcanzar Punta Cires, en Marruecos. La temperatura media del agua fue de 20,6 grados centígrados.

El logro de López Sánchez supone un hito en esta disciplina, considerada una de las pruebas más duras de la natación en aguas abiertas debido a las corrientes, el tráfico marítimo y la variabilidad meteorológica. Su récord consolida al madrileño como referente absoluto en esta travesía internacional, uniendo una vez más Europa y África a nado.

Por su parte, Raúl del Cerro alcanzó su tercer cruce completado, mientras que García Mulero sumó su primera experiencia en estas aguas.