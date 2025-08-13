Real Oviedo | La temporada más esperada

Veinticuatro años después de aquel descenso en 2001, y muchos años de dificultades en los que la desaparición fue una amenaza más que real, el Real Oviedo regresa a Primera División y vivirá en la élite su esperado centenario.

El Grupo Pachuca comanda desde México el proyecto del Real Oviedo, que tiene como máximo líder en el banquillo al serbio Veljko Paunovic, exjugador azul que regresó en la recta final del curso pasado para meter a los carbayones en la fase de ascenso y conseguir el ansiado retorno a Primera tras eliminar a Almería y Mirandés.

El Real Oviedo ha apostado por dar continuidad a sus jugadores más importantes del curso pasado, aunque hasta la fecha son siete los fichajes realizados por el club azul: Moldovan, Ilic, Reina, Ovie Ejaria, Brandon Domingues, Salomón Rondón y Álex Forés; aun así, de estas caras nuevas solo Ilic y Reina tienen asegurado un puesto en el once inicial de la primera jornada liguera ante el Villarreal.

Mucho mercado aún

Todavía queda mucho mercado para el club azul, que después de que dos grandes objetivos del verano como Maksimovic y Luka Jovic, ambos serbios y compatriotas de Paunovic, se cayesen, la dirección deportiva considera prioridad absoluta fichar un central, un lateral izquierdo, un medio centro, un extremo derecho y un delantero.

Durante la pretemporada, que fue más corta que la de la gran mayoría de los equipos de Primera debido a que el Oviedo fue el último conjunto en acabar el curso pasado, Paunovic ha apostado por un equipo que quiere crecer a través de la posesión y cuyo dibujo táctico es el 4-3-3.

Este verano, los azules empataron ante Getafe, Génova y Villarreal, los tres equipos de máxima categoría ante los que se enfrentaron, y contra los conjuntos de Segunda División la suerte fue dispar: triunfo ante la Cultural y Deportiva Leonesa, empate ante el Leganés y derrota ante el Deportivo de La Coruña y el Leganés.

La expectación es máxima en el Carlos Tartiere y con 26.400 abonados el Real Oviedo ha vuelto a superar el récord de socios que cualquier club de fútbol en Asturias había conseguido, honor que también estaba en mano de la entidad carbayona al haber registrado la temporada pasada 25.172 abonados.