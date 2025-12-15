El Real Club Náutico de Algeciras estrena equipación gracias a la Autoridad Portuaria

La escuela de vela Joseba Eguidazu del Real Club Náutico de Algeciras estrena este curso nueva equipación oficial gracias al patrocinio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Los alumnos dispondrán de polos en color blanco y azul de tejido técnico transpirable y secado rápido. Tanto esas prendas como los cortavientos lucirán el escudo del Club Náutico y el logo de la Autoridad Portuaria, entidad patrocinadora. De este modo los alumnos quedarán formalmente identificados en las regatas en que participen.

El Real Club Náutico de Algeciras, en colaboración con el Club Deportivo Náutico Saladillo, ampliará a partir del próximo mes de abril la enseñanza de vela ligera (con óptimist y barco escuela) a otras disciplinas náuticas como windsurf, SUP y kayak.

Recientemente, el Real Club Náutico de Algeciras firmó un acuerdo con la Universidad de Cádiz para facilitar el aprendizaje y la práctica de los deportes náuticos a los alumnos del Campus Bahía de Algeciras.