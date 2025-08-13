Real Betis | El sexto proyecto de Pellegrini arranca con la ilusión 'Champions' y la lesión de Isco

Rriquelme, la incorporación más destacada de los verdiblancos recibe un balón en el partido contra el Málaga.

El Betis de la temporada 2025-26, sexta consecutiva con Manuel Pellegrini como entrenador, arranca con renovadas ilusiones en un equipo que, con el técnico chileno, siempre ha jugado competiciones europeas y que en esta ocasión tiene como velada misión dar un paso más, clasificarse para la Liga de Campeones, con el contratiempo de última hora que supone la nueva fractura de peroné de Isco Alarcón, de baja mínimo varias semanas.

En el pasado curso se quedó a un paso de conseguirlo, al situarse sexto en una clasificación de LaLiga, en la que el quinto también tenía derecho a disputarla, lo que supuso una decepción en la afición, unida a otra, la de no haber conseguido su primer titulo europeo en la Liga Conferencia.

Los béticos, que esta temporada jugarán la Liga Europa, llegaron a la final de la tercera competición que organiza la UEFA, disputada en Breslavia (Polonia), y la perdieron con contundencia ante el Chelsea inglés (1-4), pero ello no empaña una campaña en la que el equipo siempre estuvo en la parte alta de la tabla, a la que se ha acostumbrado con Pellegrini.

Ahora, como en los anteriores ejercicios, la plantilla se ha modificado mucho con altas y bajas, pero la marcha de jugadores de peso nunca ha sido una excusa para Pellegrini, siempre preparado para formar un equipo competitivo con la idea de ser protagonista en los partidos.

Muchas incorporaciones

La dirección deportiva del club, con Manu Fajardo al frente, es una de las más activas en lo que va de mercado estival, con altas como los porteros Álvaro Valles (Las Palmas) y Pau López (Toluca), ambos con pasado verdiblanco, lo mismo que el lateral izquierdo hispanodominicano Junior Firpo (Leeds).

También el club se ha hecho con la propiedad de la ficha del central brasileño Natan de Souza, que la pasada campaña jugó cedido por el Nápoles, y ha contratado al centrocampista Rodrigo Riquelme (Atlético de Madrid), al central argentino Valentín Gómez (Vélez Sarsfield), al centrocampista colombiano Nelson Deossa (Rayados Monterrey) o al delantero uruguayo Gonzalo Petit (Nacional de Montevideo), aunque este joven punta ha sido cedido al Mirandés.

El capítulo de marchas también está repleta, con la venta del medio estadounidense Johnny Cardoso al Atlético de Madrid, el extremo canterano Jesús Rodríguez al Como italiano, el delantero Juanmi Jiménez al Getafe, el senegalés Youssouf Sabaly al Al-Duhail de Catar o el centrocampista portugués William Carvalho, que ha llegado a un acuerdo con el club y se ha ido al Pachuca mexicano.

También deja el equipo el lateral izquierdo francés Romain Perraud, que vino el pasado curso procedente del Southampton inglés y que contaba poco para Pellegrini, por lo que se ha marchado al Lille galo.

Está pendiente, además, el futuro de varios jugadores con contrato en vigor, como el mediapunta Iker Losada o el delantero Borja Iglesias, que regresaron de sus cesiones al Celta, entre otros.

A la espera de Antony

Caso especial es el del extremo brasileño Antony dos Santos, clave en la segunda vuelta de la pasada temporada, pero regresó al Manchester United tras su cesión, aunque tanto el Betis como el futbolista tienen muchas ganas de que sus futuros sigan unidos y todo dependerá de que los costes económicos sean asumibles.

Así se desarrolló una pretemporada con una primera concentración en Almancil, en el Algarve portugués, con un triangular ante el Leiria y el Farense; una segunda en las instalaciones de la Federación Inglesa de Fútbol de St. George's Park, con partidos ante el Coventry y el Sunderland; una tercera en Marbella (Málaga), con amistosos ante el Como y el Málaga; y entre medias con un encuentro frente al Córdoba.

Hasta el estreno liguero del lunes 18 de agosto ante el Elche en el Martínez Valero, el Betis afina su forma, lamenta la fractura del peroné de Isco Alarcón, en el último amistoso contra el Málaga, y también espera que jugadores fundamentales que siguen, como el delantero colombiano Cucho Hernández o el argentino Giovani Lo Celso, mantengan su gran nivel.

También que otros, como el extremo marroquí Ez Abde, el centrocampista Marc Roca o el central Diego Llorente, quienes trabajan en la recuperación de sus lesiones, lo hagan con las máximas garantías, las que mostraron en la campaña pasada y ayuden al objetivo: jugar la 'Champions' en el curso 2026-27.