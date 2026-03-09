El PSOE de Tarifa también reclama la destitución de la concejal de Deportes por el mal estado del López Púa

El PSOE de Tarifa también reclama la destitución de la concejal de Deportes, Celia Rico, tras las quejas de la Unión Deportiva Tarifa por el mal estado de las instalaciones municipales.

La Unión Deportiva Tarifa se enfrenta a una situación crítica tras la advertencia de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) de que desde este lunes 9 de marzo no podrán utilizar los vestuarios del Estadio Municipal López Púa para partidos de competiciones oficiales. La medida, tal y como publicó Europa Sur, llega después de que la plantilla del club denunciara el estado de abandono y peligro de las instalaciones, especialmente de los vestuarios, que presentan daños graves tras obras menores realizadas en 2024 y un mantenimiento insuficiente del que responsabiliza a la concejalía de Deportes. La situación del recinto se ha visto agravada con el tren de borrascas que azotaron la zona en enero y febrero.

Los socialistas instan al alcalde, José Antonio Santos, a que intervenga de manera inmediata ante una situación que consideran perjudicial para el fútbol local y para las instalaciones deportivas municipales. El partido de la oposición apoya al club y al conjunto de clubes de fútbol de la ciudad que utilizan el estadio municipal.

"Entendemos y compartimos el malestar expresado por la UD Tarifa" en un conflicto que “viene de lejos”. El PSOE ha preguntado en varios plenos ordinarios por la situación de las instalaciones deportivas y por los diferentes “encontronazos” que se han producido en los últimos años entre la directiva del club y la concejal de Deportes.

"El PSOE de Tarifa sitúa el origen del desencuentro en el momento en que la responsable municipal calificó de aberración la inversión de 900.000 euros prevista para remodelar el césped del campo de fútbol. Dicha partida había sido consignada en los presupuestos municipales de 2023 por el anterior equipo de gobierno liderado por el PSOE. Tras la llegada al gobierno municipal de la coalición PP-NAT se ordenó paralizar la redacción del proyecto que ya estaba en marcha, apenas unos meses después del inicio del mandato", explican los socialistas.

La remodelación del terreno de juego, aseguran desde el PSOE, respondía a una demanda histórica del fútbol local respaldada por gran parte de la masa social vinculada a este deporte, con la UD Tarifa como principal impulsora. Sin embargo, los socialistas apuntan que el actual equipo de gobierno habría dado la espalda a esa reivindicación y enfrentamiento entre la concejal y el club.

En caso de que no se produzca el relevo en el área de Deportes ni se acometan las actuaciones urgentes en las instalaciones, el PSOE volverá a plantear esta cuestión en el próximo pleno ordinario del Ayuntamiento de Tarifa, previsto para el 26 de marzo.