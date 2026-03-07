La Federación Andaluza prohíbe utilizar los vestuarios del López Púa tarifeño a partir de la próxima jornada

La Unión Deportiva Tarifa se enfrenta a una situación crítica tras la advertencia de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) de que desde este lunes no podrán utilizar los vestuarios del Estadio Municipal López Púa para partidos de competiciones oficiales. La medida llega después de que la plantilla del club denunciara el estado de abandono y peligro de las instalaciones, especialmente de los vestuarios, que presentan daños graves tras obras menores realizadas en 2024 y un mantenimiento insuficiente del que responsabiliza a la concejalía de Deportes. La situación del recinto se ha visto agravada con el tren de borrascas que azotaron la zona en enero y febrero.

En un comunicado dirigido al alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, la junta directiva de la U.D. Tarifa señala que la situación no sólo pone en riesgo la seguridad de los jugadores, sino que también compromete la continuidad de los equipos en las categorías de fútbol-11. El primero de ellos milita en la Primera Andaluza gaditana sénior.

Siempre según la versión del club, la gestión de la concejala de Deportes, Celia Rico, se ha caracterizado por el incumplimiento sistemático de los acuerdos alcanzados en presencia del alcalde, incluyendo el acceso a instalaciones, el mantenimiento del césped natural y la coordinación de entrenamientos y desplazamientos.

Una pared del López Púa / UD Tarifa

La entidad denuncia además un modelo de gestión basado "en el hostigamiento y la arbitrariedad", explicando que la irrupción de otras instituciones deportivas y la reducción de recursos ha generado hacinamiento y deterioro de las instalaciones municipales.

La junta directiva alerta sobre los "riesgos para la integridad física de los deportistas", incluyendo césped sin cortar, vallado perimetral deficiente, redes rotas, y un falso techo caído en los vestuarios, que permanece inutilizado desde hace tres semanas.

La plantilla del primer equipo también hizo público un escrito dirigido al Ayuntamiento, mostrando su profunda indignación por las condiciones del terreno de juego y la falta de higiene y salubridad al no poder ducharse tras entrenamientos o partidos. Los jugadores subrayan que la imposibilidad de usar los vestuarios supone una vulneración de sus derechos y de las normas básicas de seguridad deportiva.

Estado de las instalaciones del recinto deportivo tarifeño / UD Tarifa

Ante la gravedad de los hechos y la ruptura del diálogo con la concejala, la U.D. Tarifa solicita formalmente al alcalde la destitución inmediata de Celia Rico, reclamando una gestión deportiva que garantice instalaciones públicas de calidad y un trato equitativo para todos los usuarios.

La directiva insiste en que no busca "privilegios, sino respeto, seguridad y dignidad" para sus jugadores y la comunidad deportiva tarifeña, advirtiendo que, de persistir la situación, podrían verse obligados a retirar a los equipos de la competición y emprender acciones legales.