Promoción e Inmaculada suben al podio en el Campeonato de Andalucía Occidental sub-14 de atletismo
Atletismo | Campeonato de Andalucía sub.-14
El filial del Bahía sube diez veces al podio y el conjunto de Pepe Beneyto, dos
El Club Atletismo Linense también acude a La Cartuja
El Promoción Algeciras, filial del Bahía, conquistó una decena de medallas y el Inmaculada, también de Algeciras, dos en el Campeonato de Andalucía Occidental individual sub-14 de atletismo que se celebró en las instalaciones de La Cartuja, en Sevilla. En esta competición también estuvo presente, aunque sin subir al podio, el Club Atletismo Linense (CAL).
Los 19 atletas del Promoción desplazados hasta la capital hispalense lograron estos resultados:
- Antonio A. Arjona, oro en 80mv con 11.63 y oro en 80ml con 9.97(MMP)
- Álvaro Sánchez, oro en altura con 1.60m (MMP)
- Pablo Estudillo, plata en longitud con 5.06m y 6º en altura con 1.44m
- Ismael Arana, plata en 220mv con 33.79
- Carla Prado, plata en 220mv con 34.63 y 10ª en jabalina con 24.21m
- Miriam Ruiz, plata en longitud con 4.76m (MMP)
- Alicia Burgos, bronce en 220mv con 36.46 y 5ª en triple con 9.12m
- Zenebu Arana, bronce en disco con 27.02m(MMP) y 4ª en jabalina con 27.37m(MMP)
- Ainhoa Tenorio, bronce en triple con 9.41m(MMP) y 6ª en longitud con 4.58m(MMP)
- María Gallego, 5ª en martillo con 22.83m(MMP)
- Eduardo Sibaja, 6º en 2Km Marcha con 12:48.44
- Fabio Márquez, 7º en 80ml con 11.10
- Mario Saucedo, 7º en peso con 9.49m(MMP) y 7º en disco con 24.35m(MMP)
- Adrián López, 8º en triple con 8.54m y 11º en altura con 1.34m(MMP)
- Paula De la Rosa, 8ª en 80ml con 11.26 y 8ª en 150ml con 20.68
- Gala Fernández, 9ª en peso con 7.90m
- Miguel Martín, 9º en 1000ml con 3:43.13
- Luis M. Pérez, 12º en disco con 15.29m
- Aitana Ruiz, 13ª en 150ml con 21.3
En lo que se refiere al Inmaculada, una de las alumnas de Pepe Beneyto, Paula Racero subió dos veces al cajón. Fue medalla de oro en salto de longitud con 4.76 y plata en salto de altura tras superar el listón a 1.40.
También representó al Inmaculada Chakira Jude, que acabó quinta tanto en lanzamiento de disco (25.52) como de peso (8.42).
El mejor resultado del Club Atletismo Linense (CAL) lo obtuvo Marcos Chacón, sexto en lanzamiento de peso con 9.61.
Otra integrante de la entidad de La Línea, Claudia Chacón, fue duodécima en los 80 metros con 11.22, que suponía su mejor marca personal.
