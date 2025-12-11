El programa A toda vela del Real Club Náutico de La Línea, un éxito de la mano de la Autoridad Portuaria de Algeciras
Casi medio centenar de escolares han disfrutado de una actividad de iniciación a la vela en el entorno de la bahía
El Real Club Náutico de La Línea mantiene su apuesta por el fomento de la vela. El club ha desarrollado con éxito el programa A toda vela 2025, una formación en la que han participado 441 escolares. Esta actividad tiene el objetivo de acercar a los escolares de La Línea de La Concepción y Los Barrios a actividades en la naturaleza en el marco de la Bahía de Algeciras y dar a conocer e iniciar a los niños a la vela como deporte de base y de ocio.
El programa de A toda Vela del año 2025 consistió en un curso de iniciación a la vela de 2 horas de duración repartidas en dos sesiones teóricas y prácticas donde los alumnos se introducen y adquieren los cocimientos básicos de la navegación a vela. La teoría se desarrolla en los talleres y la práctica, a bordo de embarcaciones escuela especialmente diseñadas y apoyadas por neumáticas semirrígidas.
Simultáneamente, el programa pretende potenciar valores como el trabajo en equipo, el respeto y amor a la naturaleza, y el conocimiento de medio marino del entorno de la comarca, y la promoción de las actividades que allí se realizan.
El RCN de La Línea ha expresado sus agradecimientos a todos los colegios participantes, al Excelentísimo Ayuntamiento de La Línea y a la Autoridad Portuaria de Algeciras, que ha sido patrocinador y gran impulsor de esta actividad que seguirá en el año 2026.
