El Remo Linense acaba cuarto el Andaluz de remo ergómetro tras lograr una plata y un bronce

El Club de Remo Linense, con una plata y un bronce, terminó este sábado cuarto entre los cinco participantes en el Campeonato de Andalucía de remo en ergómetro (remo indoor), celebrado en Barbate. El Club Náutico Sevilla revalidó el título autonómico. Por su parte, el Club de Remo Algeciras logró dos medallas en el autonómico de veteranos, disputado de manera paralela en el mismo escenario.

El pabellón de Barbate reunió a 225 deportistas procedentes de cinco clubes de las provincias de Cádiz y Sevilla.

La competición regional se celebró de forma individual y por equipos desde la categoría alevín y la victoria en el medallero fue para el Club Náutico Sevilla, que defendía el título. Los hispalenses se colgaron siete oros, seis platas y cuatro bronces. Por detrás, en una cita desarrollada sobre las distancias de 500, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 y 4.000 metros, el Real Círculo de Labradores se proclamó subcampeón con un solo oro menos, además de seis platas y siete bronces.

El podio final del Andaluz de remo en ergómetro lo completaron el Club de Remo Barbate y el Club de Remo Linense, ambos con una plata y un bronce. Los linenses lograron además otra presea de plata que no computa para el balance final al contar la prueba con solo dos participantes.

La mencionada segunda posición fue para el equipo infantil femenino, integrado por Leire Cáceres, Celeste López, Ana Iborra y Sofía Ortiz, que finalizó por detrás del Club Náutico Sevilla.

La tercera posición fue para la propia Ana Iborra en la prueba infantil individual.

Completaron la expedición, comandada por María del Valle, David Muñoz, Álvaro Correa, Martín Ruiz, Sergio Rodríguez, Ramón Serrano, Marta Méndez, Marta García, Aurora Ramírez, Adán Losada, Sergio Amores, Yeray Gil, Miguel Ángel Cantero y Juan Imar Fernández.

Veteranos

En veteranos, que se disputaba de forma paralela, el Club Náutico Sevilla logró un oro, dos platas y dos bronces; el Club de Remo Barbate, un oro y una plata; y el Club de Remo Algeciras, un oro y un bronce.

Subieron al podio por parte de la entidad algecireña Esther Montero (oro) y el cuatro mixto formado por María Palma del Valle, Javier Hernández, Esther Montero y Alfonso Tortillol.

El cuatro mixto del CR Algeciras, en el podio

También acudieron en representación del club de Algeciras María Luisa López, Luis Machado, Daniel Caro, Gema Almirón, Miguel Álvarez, Ángela Moreno, María Méndez y Laura Machado.

La clausura del Andaluz de remo indoor, en cuya organización colaboraron la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Barbate y la Diputación de Cádiz, contó con la presencia, junto a los directivos de la Federación Andaluza de Remo Ana Vázquez, Jesús Medina y Jesús Martínez, del alcalde de Barbate, Miguel Molina, acompañado por los concejales Juan Miguel Muñoz y Raquel Moral.