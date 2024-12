El Peñón vota por Rodri para el The Best a pesar de su "Gibraltar español"

El capitán de la selección de fútbol de Gibraltar, Liam Walker (ex, entre otros, de Algeciras CF y Real Balompédica Linense), y el seleccionador del Peñón, el uruguayo Julio Ribas, votaron a favor del centrocampista español del Manches City Rodrigo Hernández Rodri en los premios The Best, a pesar de que su propia Federación (GFA por sus iniciales en inglés) presentó el pasado verano una denuncia ante los máximos organismos deportivos, cuando el futbolista, mientras celebraba en la Plaza de Cibeles de Madrid la victoria de España en la Eurocopa cantó “Gibraltar es español”. Aquel grito le costó tanto al Balón de Oro como a Álvaro Morata un partido de sanción por parte de la UEFA.

Este martes se desvelaron los nombres de los ganadores del premio The Best, que en el apartado masculino ha recaído en el atacante del Real Madrid Vinicius, justo por delante de Rodri, segundo. En el femenino la victoria correspondió a Aitana Bonmatí, del FC Barcelona.

Tenían derecho a voto capitanes y entrenadores de todas las selecciones del planeta, además de periodistas y aficionados.

Lo curioso del caso es que los dos representantes de la Federación del Peñón, Liam Walker y Julio Rivas, quienes votaron por el denostado Rodri. El futbolista también lo hizo por Dani Carvajal (Real Madrid) y Lamine Yamal (FC Barcelona) mientras que el seleccionador, por Vinicius en primer lugar, Haaland en segundo y a Dani Carvajal en tercera posición, según detalla OK Diario.

Toda aquella situación provocó que en el mes de julio aficionados del Shelbourne FC irlandés entonaran también el "Gibraltar es español" y que además lo hiciesen en las instalaciones del Europa Sports Complex del Peñón durante el duelo entre su equipo y el St. Joseph, en la eliminatoria de previa de la Conference League. El conjunto irlandés también fue sancionado.