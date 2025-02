El 'Península' también gana la última prueba de las series de invierno del Circuito Alcaidesa Marina

Este domingo se bajó el telón en aguas de La Línea de las Series de Invierno del Circuito Alcaidesa Marina de vela en a clase J/80, con seis pruebas, tres disputadas el sábado bajo vientos de poniente de entre 15 y 20 nudos, y otras tantas el domingo en una jornada complicada por los roles y máximas de siete nudos de intensidad, condiciones variables para todos los gustos que han permitido la máxima intensidad en la competición entre los ocho equipos que han participado.

Una vez más, el Península de John Bassadone, con bandera del Royal Gibraltar Yacht Club, demostró su superioridad al ganar cuatro de las seis pruebas y sumar dos segundos puestos en las restantes. Con esta nueva victoria, el equipo de Bassadone consolida aún más su liderato en las series de invierno y mantiene su posición de privilegio al frente de la clasificación general de la liga, que comenzó con las series de otoño y concluirá con las de primavera.

Las otras dos victorias parciales se las han repartido los equipos del GVS PAS de Nacho Cifuentes y Rafael Díaz (CN Bevelle/Real Club Náutico de La Línea) y el Team Kouko Ciudad de Marbella de Daniel Cuevas y Pedro Butrón (RCN Algeciras/RCM Marbella), tripulaciones que han vuelto a protagonizar su particular mano a mano en el que no se perdona el más mínimo fallo. El desenlace entre ambos es favorable a los de Cifuentes y Díaz gracias al descarte y una buena jornada final, con peor descarte para los de Cuevas que no pudieron retener el segundo puesto que defendían y se clasifican terceros con tres puntos más.

También ha sido decisivo el descarte para el Fiestas Team de María Fiestas, con Pablo Villar al mando y bandera del RC Mediterráneo de Málaga La retirada del equipo el sábado ante una protesta condicionó su puntuación, pero su meritorio cuarto puesto final deja claro que es un firme candidato a las siguientes entregas del circuito.

La clasificación se completa con el Alcaidesa Marina de Amy Pretty, que volvió a mostrar una gran regularidad, seguido por el Aquaholic con bandera del CN Puerto Sherry, que sigue adaptándose con éxito a la flota en su reciente incorporación, y cierra la tabla el Nexum Capital’ de Roberto Santa Cruz, representante del RCN de La Línea y el Real Club Marítimo de Sotogrande (San Roque).

Organizado por el CN Bevelle y el Real Club Náutico de La Línea, con la colaboración del Royal Gibraltar Yacht Club y el patrocinio del puerto deportivo Alcaidesa Marina, el Circuito Alcaidesa Marina de J/80 se ha consolidado como un referente de la vela en el sur de Europa. Más allá de su nivel competitivo, el evento se ha convertido en un dinamizador económico y turístico para La Línea , reafirmando su importancia dentro del calendario náutico.