La Peña Cadista El Tesorillo organiza una jornada solidaria para ayudar al pequeño Martín

El fútbol y la solidaridad vuelven a ir una vez más de la mano en el Campo de Gibraltar. La Peña Cadista El Tesorillo ha organizado una jornada solidaria en el Municipal de la Era para el próximo 24 de mayo a beneficio del pequeño Martín, un niño jerezano de 2 años y medio que padece el síndrome Pettigrew, una de las enfermedades raras más desconocidas, con solo dos casos detectados en España.

La Peña Cadista El Tesorillo está organizando un triangular entre los veteranos del Cádiz, la Balona y la Unión Deportiva Tesorillo para el día 24 de mayo, además de varios triangulares para las categorías inferiores con bebés, prebenjamines y benjamines como protagonistas. El evento, que será presentado en los próximos días, se celebrarán en el campo del Municipal de la Era de San Martín del Tesorillo y contará con varios sorteos y premios, entre ellos, una tarde de spa en el Hotel H10 de Estepona o una cena para dos personas, según ha avanzado Francisco José León.

Todo lo recaudado irá destinado a ayudar económicamente a la familia del pequeño Martín, un niño de Jerez conocido cariñosamente como el X-Men jerezano por la enfermedad rara con la que convive. Martín es el primer hijo de Rocío García y Eduardo Joya. El niño tiene una mutación genética derivada del gen x y en España sólo hay dos casos diagnosticados. Su mutación es considerada poco frecuente o muy rara ya que se da una de un millón. No hay tratamientos, no hay investigación y no sabe cómo evoluciona el síndrome,

El síndrome Pettigrew afecta al sistema nervioso central y puede desarrollar una discapacidad intelectual grave, espasticidad muscular y contracturas, epilepsia, careoatetosis y anomalías en la neuroimagen como la malformación de dandy-Walker.