Pedro Sánchez anuncia la creación del Comité Ejecutivo del Deporte Español, con CSD, COE y CPE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes la creación del Comité Ejecutivo del Deporte Español, integrado por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y los comités Olímpico (COE) y Paralímpico (CPE) y asumió el compromiso de adaptar algunos de los principios del proyecto del Modelo del Deporte presentado en la sede del COE.

"Este nuevo Comité va a desarrollar su labor en el marco del Consejo Superior de Deportes, al servicio de nuestras federaciones y nuestros deportistas. Es muy importante este avance que estamos anunciando con el que las tres principales instituciones van a tener un papel muy relevante en materializar las políticas del deporte español", afirmó.

Sánchez presidió la presentación del estudio el Modelo del Deporte, documento que analiza la situación en España y ofrece 62 propuestas para mejorar las condiciones de los diferentes agentes del sector e ellas incide en el papel que deben desempeñar los citados comités y el de las distintas administraciones, federaciones, ligas, deportistas, técnicos y árbitros, además de apuntar líneas de actuación.

"Quiero asumir el compromiso de materializar algunos de los principales mandatos de este informe. Modernizar el sector del deporte y adaptar una gobernanza pensando en hoy y también en mañana. Esa es la tarea que está desarrollando el CSD. Este nuevo comité va ayudar a actuar y a hacerlo de manera más eficiente. Ponemos por encima de todo los intereses del deporte español para trabajar juntos. Hacerlo en equipo y para nuestros deportistas", añadió.

El presidente del Gobierno indicó que el nuevo órgano, para cuya creación se deber reformar el Real Decreto que regula la estructura del CSD, desarrollará su labor al servicio de las federaciones y los deportistas y defendió que las palabras deben traducirse en hechos, que es la forma en la que actúa el ejecutivo.

"Nosotros hacemos, ejecutamos. Cuando encargamos el estudio no estaba en vigor la ley del Deporte. Actuamos desde la anticipación y no desde la improvisación. Esta es una forma de demostrar un compromiso al más alto nivel del gobierno de España con el deporte", añadió, tras insistir en la necesidad de actuar conjuntamente para que "el deporte español juegue su mejor partido en los próximos años y décadas".

El presidente se refirió al esfuerzo presupuestario del Gobierno con el deporte, que en los últimos 7 años ha invertido mil millones de euros más que los destinados por el gobierno anterior, y también a la decisión de incluir el deporte entre las políticas tractoras de los fondos europeos de recuperación tras la pandemia.

"No fue un capricho ni un ejercicio de oportunismo, sino la visión del deporte como una palanca de transformación local, con fuerte impacto sobre el territorio, que podríamos resumir en 4 ámbitos: salud pública, contribución a reforzar la cohesión social, enorme potencial del sector deportivo en nuestra economía e industria y el impacto del deporte en construir marca España", reseñó.

Sánchez opinó que los resultados están a la vista y "España vive uno de los mejores momentos en el deporte", a la vez que mencionó que el 40% de las noticias sobre España internacionalmente aluden al deporte y la cultura y que actualmente hay un 47 % más de personas que trabajan vinculadas al deporte que hace 7 años, con 190.000 trabajadores según los datos de la Seguridad Social.

"El deporte es una de nuestras mejores tarjetas de presentación en el mundo y es fuente de riqueza que no deja de crecer", insistió.

Al acto de presentación asistieron, entre otros, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, y el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, el presidente del COE, Alejandro Blanco, el director general del Comité Paralímpico, Francisco Botía, y el director del estudio y profesor de derecho administrativo de la universidad Carlos III, Alberto Palomar.

Alejandro Blando agradeció la presencia y el apoyo al deporte de Sánchez y mostró su satisfacción por la presentación de un estudio pensando en el futuro ante la necesidad de "vertebrar el modelo y configurar un verdadero sistema sobre la base del diálogo", con " mecanismos de cooperación que permitan avanzar de manera eficiente y sostenible".

"Queremos modernizar sus estructuras para dar servicios a los deportistas y queremos que el deporte sea considerado como un todo. Dejar atrás estructuras que proceden de otras épocas para buscar instrumentos dinámicos", señaló.

El director general del Comité Paralímpico Español, Francisco Botía, expuso que el plan estratégico en el que trabaja el organismo encaja con los pilares del modelo presentado y defendió que para que el sistema funcione se necesitan "marcos estables de decisión compartida".

El profesor Alberto Palomar, que ha dirigido el estudio elaborado con otros 7 académicos, aseguró que el trabajo, cuyas casi 800 páginas se publicarán en la web del COE, se ha hecho desde la independencia y desde la libertad, con la participación de todos los actores, y sobre la idea de que "el deporte es una pirámide y los de abajo empujan a los de arriba".

"El éxito viene a través de eso. No proponemos ninguna modificación legal. Es un conjunto de medidas con idea de vertebrar un modelo, reafirmar el modelo federativo, conseguir una mayor participación de todos los sectores en el ámbito público y privado y hacer del deporte un objetivo común. Hagamos de la política deportiva un objetivo común y ese objetivo común exige el esfuerzo de todos", concluyó .