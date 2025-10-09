Paunovic, primer entrenador destituido en Primera División esta temporada

El serbio Veljko Paunovic inauguró este jueves la lista de entrenadores destituidos en LaLiga EA Sports (Primera División), después de que su club, el Real Oviedo, anunciara oficialmente su salida del banquillo.

El exfutbolista del Atlético de Madrid deja el cargo tras dirigir ocho partidos en la máxima categoría del fútbol español, con un balance de dos victorias y seis derrotas, que mantienen al equipo en la 17ª posición de la tabla. Su destitución llega apenas unos meses después de haber logrado el histórico ascenso a Primera División, 24 años después, al término de la pasada campaña.

Tres entrenadores cesados en Segunda división

Con su marcha, Paunovic se une a los tres técnicos cesados esta temporada en LaLiga Hypermotion (Segunda División). El primero en caer fue el neerlandés Johan Plat, destituido del CD Castellón el 15 de septiembre, tras no conseguir ninguna victoria en los cinco primeros encuentros del curso. Plat había asumido el cargo en enero pasado, cuando sustituyó a Dirk Schreuder, y logró mantener al conjunto castellonense en la categoría.

Una semana más tarde, el 22 de septiembre, la Cultural y Deportiva Leonesa anunciaba la destitución de Raúl Llona, después de una derrota por 1-3 ante el Castellón, que estrenaba en ese momento a Pablo Hernández como nuevo técnico.

El tercer despido en Segunda ha llegado esta semana, cuando el Sporting de Gijón, propiedad del Grupo Orlegi, prescindió de Asier Garitano. El conjunto asturiano venía de encadenar cinco derrotas consecutivas, la última precisamente frente al Castellón (3-1), resultado que precipitó la salida del entrenador vasco.

Garitano había asumido el mando en abril de 2025, sustituyendo a Rubén Albés en un momento crítico. Bajo su dirección, el Sporting logró revertir su mala dinámica y aseguró la permanencia con holgura, terminando la pasada temporada en la undécima posición.