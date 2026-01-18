Paula Valdivia, Juan Manuel Checa, Jesús Ríos, Paco Medina y el Club Baloncesto Algeciras recibirán menciones especiales en la Gala del Deporte

El Teatro Municipal Florida acogerá el próximo 29 de enero, a las 19:00, la Gala del Deporte de Algeciras, un evento que reconocerá la trayectoria, el esfuerzo y la dedicación de los deportistas y clubes locales.

Durante la gala se entregarán menciones especiales a figuras destacadas del deporte algecireño. Entre los reconocimientos destacan Paula Valdivia, por su trayectoria profesional en el balonmano tras su retirada; Juan Manuel Checa, por su dedicación al fútbol base, especialmente en el CD Elcano; y el Club Baloncesto Algeciras, por consolidar en un solo club todo el baloncesto de la ciudad.

También recibirán distinciones Jesús Ríos Gentil, clasificado como cuarto del mundo en el CrossFit Games Adaptado, por su esfuerzo y compromiso con el deporte inclusivo, y Paco Medina, por su amplia trayectoria en el atletismo municipal.

Paralelamente, las votaciones para elegir al Deportista del Año y al Club del Año permanecerán abiertas hasta el 20 de enero a través de la página web municipal. Los nominados al galardón de Deportista del Año son Ana Alba Ruiz (atletismo), Gonzalo Granados (piragüismo) y Gonzalo Baños (golf). En la categoría de Mejor Club concurren el Club Atletismo Bahía de Algeciras, el CD Lee Do Kwan y el Club Gimnasia Rítmica Algeciras.

Landaluce destacó que “el deporte es una de las grandes señas de identidad de Algeciras, y esta Gala del Deporte será una ocasión especial para reconocer el talento, el esfuerzo y los valores que transmiten nuestros deportistas, clubes y personas vinculadas al ámbito deportivo”.

Por su parte, el teniente de alcalde delegado de Deportes, Jorge Juliá, subrayó que “semana tras semana nuestros deportistas demuestran su compromiso y sus valores, y con esta Gala queremos rendirles un merecido homenaje un año más”.