Algeciras elige a sus aspirantes a mejor deportista y club del año 2025

Algeciras ha elegido a los aspirantes al premio del deportista y club del año 2025, a cuyo proceso de elección podrán participar los ciudadanos con la votación digital. Ana Alba Ruiz (atletismo), Gonzalo Granados (piragüismo) y Gonzalo Baños (golf) aspiran al galardón individual mientras que el Club Atletismo Bahía de Algeciras, el CD Lee Do Kwan y el Club Gimnasia Rítmica Algeciras se disputarán la distinción a mejor club.

La comisión informativa de deportes, presidida por el teniente de alcalde y delegado de Deportes, Jorge Juliá, ha celebrado la primera votación para la elección del Deportista y del Club del año 2025, cuyos galardonados se darán a conocer a principios de año. Durante el encuentro se recordó que el sistema de elección mantiene el formato 60%-40%, en el que el 60% del resultado final corresponde al voto emitido por la propia comisión, mientras que el 40% restante será determinado por la participación ciudadana a través de la web municipal.

Además, la comisión de deportes ha querido destacar el alto nivel deportivo de la ciudad, reflejado en el listado de deportistas que han quedado a las puertas de la nominación final: Leire Jiménez (atletismo), Henry W. González (natación), Carlos Rodríguez (natación), José Manuel Rodríguez (ciclismo), Gisela Martínez (fútbol sala), Óscar Aguilar (triatlón-ironman), Alejandra García (remo), Irene Bolaños (boxeo), Marina Delgado (atletismo), Miguel Pozuelo (culturismo) y Triana Pérez (fútbol).

Tal y como ha señalado Juliá, el proceso de votación, que se realiza a través de la página web municipal (www.algeciras.es), permanecerá abierto hasta el 20 de enero cuando se cerrará el periodo de participación ciudadana. Los resultados finales combinarán ambos porcentajes, determinando así la elección del Deportista y Club del Año 2025.

El delegado ha subrayado el “gran interés y participación que genera esta convocatoria, que pone en valor la entrega y esfuerzo de nuestros deportistas, así como el trabajo de las entidades locales que cada día contribuyen al crecimiento y promoción del deporte en Algeciras”, así como trasladó su felicitación a los nominados y propuestos.