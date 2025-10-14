Palmones acoge el I Torneo Andaluz Oncofútbol, una cita que visibiliza la lucha de los menores contra el cáncer

El campo Gabriel Clavijo de Palmones, en el término municipal de Los Barrios, será escenario los próximos 18 y 19 de octubre del I Torneo Andaluz Oncofútbol, una iniciativa impulsada por la Real Federación Andaluza de Fútbol y la Asociación Por una Sonrisa, con la colaboración de la Fundación Cajasol, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Los Barrios.

Este encuentro deportivo y solidario tiene como objetivo visibilizar y apoyar a los niños y niñas que luchan contra el cáncer, uniendo los valores del fútbol con la esperanza, la superación y la sonrisa como símbolo de fuerza. Durante dos días, Palmones se convertirá en punto de referencia del deporte y la solidaridad en toda la provincia de Cádiz y el resto de Andalucía.

En esta primera edición, el torneo recibirá a niños y niñas de todos los hospitales de Andalucía, que serán los verdaderos protagonistas del evento, brindando un fin de semana inolvidable de fútbol, disfrute y una gran lección de vida para todos los asistentes.

El Juventud de Palmones se sumará a la cita con partidos de exhibición que contarán con la participación de los jugadores de todas las categorías de fútbol 7 del club, a las 12:00 horas el sábado y a las 11:30 horas el domingo, contribuyendo al ambiente festivo y familiar que caracterizará al torneo.

El evento contará también con actividades paralelas, talleres y zonas lúdicas para los más pequeños, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y recaudar fondos para los programas que desarrolla Por una Sonrisa en hospitales y centros de atención oncológica infantil.

La presentación oficial del torneo, conducida por el jefe de prensa de Real Federación Andaluza de Fútbol, Diego Jiménez, se ha celebrado este martes en el salón de actos de la junta municipal de distrito palmoneña, con la participación del subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros; el concejal delegado de Deportes, Raúl Álvarez; la presidenta de la Asociación ‘Por una Sonrisa’, Eva Ledesma, y como encargado de la Responsabilidad Social Corporativa de la RFAF, el exárbitro y expresidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo. También han asistido el delegado de Palmones, José Antonio Gómez; el delegado de Turismo, Pablo García, y otros ediles de la Corporación barreña, así como representantes del Juventud de Palmones.