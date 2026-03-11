El Mons Calpe, campéón de la liga femenina de Gibraltar

La plantilla del Mons Calpe, con el título de campeón femenino

El Mons Calpe SC se ha proclamado campeón de la Liga femenina de fútbol de Gibraltar de manera matemática. El conjunto llanito certificó el título pese a caer 7-2 en la noche de este martes ante el College 1975. Este resultado. en embargo, no permite que sus rivales directos puedan darle alcance en la clasificación.

Tras el encuentro, disputado en el Europa Point Sports Complex, la Gibraltar Football Association (GFA) hizo entrega del trofeo al Mons Calpe SC, cuyas integrantes celebraron sobre el césped la consecución del título.

En esta campaña la competición ha contado únicamente con la participación de cuatro clubes. El Mons Calpe SC lidera la clasificación con 18 puntos, después de haber ganado seis de los nueve partidos disputados, mientras que los tres restantes terminaron en derrota. El torneo se ha jugado a tres vueltas.

En la competición se ha echado de menos la presencia de otros clubes habituales en temporadas anteriores como el Europa FC y el Hércules Gibraltar FC.

El Mons Calpe SC está integrado en el grupo del empresario mexicano José Alfredo Reygadas, el mismo que tiene en España el mando en una UD Los Barrios que ya prácticamente ha certificado su descenso a la Primera Andaluza.

El plantel está entrenado por el linense Dani Amaya. En su plantilla figuran varias internacionales de Gibraltar y también destaca la presencia de una jugadora de 68 años, Sally Barton.

Sally Barton, de 68 años, recoge su medalla de campeona

En el apartado goleador sobresale Gianelle Hanglin, de 23 años, que se ha convertido en la máxima artillera del equipo con 12 tantos.

En la clasificación final, la segunda posición es para el College 1975, con 16 puntos. Tercero es el Lynx FC, con 9, mientras que cierra la tabla el GFA Girls Youth, con 7 puntos.

Forman parte del equipo: Vanessa Fernandez Morente; Pheobe Reyes, Kye Revagliatte, Alba González Rufino, Josie Cummings, Zara Lopez, Arianne Parody, Nicole Nash, Africa Melero Olivencia, Karyn Barnett, Beatriz Reyes, Gianelle Hanglin, Saskia Philiiphs, Karima Gracia, Lauren Hernández, Mary Hink, Sally Barton, Erica Petrie y Joely Joaquin.