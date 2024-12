Moncho Fernández regresa a la ACB de la mano del Girona de Marc Gasol

El presidente del Básket Girona, Marc Gasol, da la bienvenida a Moncho Fernández, ex del Villa de Los Barrios

Poco le han durado las vacaciones forzosas a Moncho Fernández. El entrenador gallego, que llevó a sus mayores éxitos al extinto Club Baloncesto Villa de Los Barrios entre 2006 y 2009, es, desde este martes, el nuevo técnico del Básket Girona, el colista de la ACB, con dos triunfos y nueve derrotas. Moncho Fernández llega al club, presidido por Marc Gasol, para relevar a griego Fotis Katsikaris.

Moncho Fernández, quien ha firmado un contrato “multianual”, ha dirigido a sus 55 años nada menos que 444 partidos en ACB durante 14 temporadas, una en el CB Murcia y nada menos que trece en Obradoiro, en el que trabajó de manera ininterrumpida entre 2010 y 2024.Además había pasado por los banquillos en LEB Oro (ahora Primera FEB) Gijón Baloncesto, Río Breogán y el mencionado Villa de Los Barrios.

En el conjunto de la Villa dirigió 102 partidos de liga, uno de Copa del Príncipe y 9 de play-off, incluido la semifinal de la fase A-4 de ascenso a ACB en la que cayó ante el Baloncesto Alicante en Fuenlabrada.

El técnico compostelano ha comparecido este martes en rueda de prensa, amparado por el director deportivo, Fernando San Emeterio y ha sostenido que a pesar de su delicada situación, el Girona Básket está aún en condiciones de evitar el descenso.

“Me demostraron desde el minuto uno que me querían y eso para mí es básico”, explicó en su primera comparecencia tras tomar las riendas del plantel. “En el baloncesto profesional tienes que ir donde te quieren y sentir que te quieren. Ésa fue la razón fundamental. Lo bonito de ese entrenador es que tienes la posibilidad de ir a otros sitios, de conocer otras ciudades, otras culturas, otras formas de vida, es maravilloso. No sólo es algo que te ocurre en la pista con los jugadores, que son de muy diversa procedencia, sino que yo me considero un afortunado por poder vivir eso y así lo afronto con ilusión”.

«He visto los partidos, no sólo de Bàsquet Girona, sino del resto de equipos de liga. Cuando estás sin trabajar, tienes mucho tiempo para partidos y eso es lo que he intentado hacer. Creo que los plazos no son los tres partidos que vienen por delante, sino que el plazo es mañana”, sostuvo.

“Cuando empecemos a entrenar, ese es el primer plazo y lo tenemos que hacer bien, ese es nuestro primer objetivo, hacerlo lo mejor posible mañana. Mi experiencia me dice que el camino de la liga es muy largo y nunca hay nada definitivo. Nos queda muchísimo camino que recorrer, pero creo que hay que empezar por el primer paso. El primer paso es entrenar mañana y, si me apuras, cuando acabe esta rueda de prensa reunirme en persona, pues ya lo hemos hecho vía telefónica, con mi cuerpo técnico”, recalcó.

Moncho Fernández, que defedió que no hará cambios en el cuerpo técnico, añadió. “El objetivo es ser mejores, salir de una situación complicada a nivel clasificatorio e intentar mejorarla. Y la forma de intentar mejorarla es lo inmediato. Lo inmediato es entrenar mañana, entrenar pasado y entrenar pasado. No conozco otra otra receta. Todo lo que sea mirar a futuro en deporte profesional, yo creo que es un error"-.

"Lógicamente tenemos unos objetivos a largo plazo, pero nuestros objetivos deben ser en el cortísimo plazo, porque serán los que nos ayuden a conseguir ese objetivo a largo plazo”, concluyó.