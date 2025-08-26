Ocio
El pelotón transita por la cuarta y útima etapa fuera de España, entre Susa (Italia) y Voiron (Francia).
El pelotón transita por la cuarta y útima etapa fuera de España, entre Susa (Italia) y Voiron (Francia). / Javier Lizón | Efe

Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 4

Ben Turner se hace con la victoria en la cuarta etapa

Redacción Deportes

Voiron (Francia), 26 de agosto 2025 - 21:08

El británico Ben Turner (Ineos) se apuntó a la fiesta de los velocistas para sorprender a los grandes favoritos como vencedor de la cuarta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Susa (Italia) y Voiron (Francia), con un recorrido de 206,7 km, la más larga de la presente edición, en la que el francés David Gaudu fue profeta en su tierra vistiendo 'la roja' de líder.

Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 4
1/65 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 4 / Javier Lizón | Efe
