Jonas Vingegaard celebra su triunfo en la Bola del Mundo y virtualmente ya en la Vuelta a España.
Jonas Vingegaard celebra su triunfo en la Bola del Mundo y virtualmente ya en la Vuelta a España. / Javier Lizón | Efe

Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 20

Jonas Vingegaard saborea su primera Vuelta en La Bola del Mundo

Redacción Deportes

Navacerrada (Madrid), 14 de septiembre 2025 - 11:06

Con el maillot rojo de líder, exhausto y feliz, el danés Jonas Vingegaard rubricó de manera brillante su primera Vuelta a España y su tercer triunfo de etapa en la presente edición haciendo realidad su sueño de imponerse en una cima mítica como la Bola del Mundo.

El duelo por todo lo alto se lo apuntó el mejor, el líder, quien lanzó el órdago definitivo a 1,2 km de meta, en las rampas más imposibles de la pista de cemento que conduce a las antiguas antenas de TV. Desde allí, Alto de Guarramillas, a 2.250 metros de altura, divisó su primera Vuelta, que une a dos victorias finales en el Tour de Francia.

Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 20
1/96 Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 20 / Javier Lizón | Efe
