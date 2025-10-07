Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Pablo García celebra el gol que le dio la clasificación a España.
Pablo García celebra el gol que le dio la clasificación a España. / Adriana Thomasa | Efe

Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20

Un gol del bético Pablo García clasifica a España en el Mundial sub 20 (0-1)

Redacción Deportes

Valparaíso (Chile), 07 de octubre 2025 - 23:46

La selección española se ha clasificado para los cuartos de final del Mundial sub-20 de Chile al imponerse por 1-0 a Ucrania en partido disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

El jugador del Real Betis Pablo García fue el autor del único tanto del encuentro a los 24 minutos.

La selección española se enfrentará el sábado en cuartos de final al ganador del partido que disputarán este miércoles Colombia y Sudáfrica.

Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
1/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
2/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
3/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
4/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
5/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Adriana Thomasa | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
6/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Adriana Thomasa | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
7/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Adriana Thomasa | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
8/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Adriana Thomasa | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
9/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Adriana Thomasa | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
10/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Adriana Thomasa | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
11/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Adriana Thomasa | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
12/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Adriana Thomasa | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
13/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Adriana Thomasa | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
14/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Adriana Thomasa | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
15/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Adriana Thomasa | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
16/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Adriana Thomasa | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
17/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Adriana Thomasa | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
18/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Adriana Thomasa | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
19/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Adriana Thomasa | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
20/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Adriana Thomasa | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
21/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Adriana Thomasa | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
22/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Adriana Thomasa | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
23/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Adriana Thomasa | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
24/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
25/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
26/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
27/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
28/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
29/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
30/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
31/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
32/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
33/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
34/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
35/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
36/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
37/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
38/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
39/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
40/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
41/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
42/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
43/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
44/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
45/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
46/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / Esteban Garay | Efe
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
47/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / RFEF
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
48/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / RFEF
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
49/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / RFEF
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
50/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / RFEF
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
51/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / RFEF
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
52/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / RFEF
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
53/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / RFEF
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
54/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / RFEF
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
55/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / RFEF
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
56/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / RFEF
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
57/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / RFEF
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
58/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / RFEF
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
59/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / RFEF
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
60/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / RFEF
Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20
61/61 Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20 / RFEF

También te puede interesar

Lo último

stats