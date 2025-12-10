Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City

El Manchester City remonta y gana en el Santiago Bernabéu por 1-2
El Manchester City se llevó la victoria del Bernabéu, en la sexta jornada de la fase Liga de la Liga de Campeones, tras remontar el tanto inicial del brasileño Rodrygo Goes en el minuto 28 gracias a los goles del inglés Nico O'Rilley en el 35 y del noruego Erling Haaland en el 43, de penalti.
El resultado no se movió en la segunda parte y deja al equipo inglés cuarto en la clasificación con 13 puntos, mientras que el español es séptimo con 12.
