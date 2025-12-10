Guardiola agrava la crisis de un Real Madrid impotente (1-2)

El Manchester City de Pep Guardiola saldó deudas del pasado con el Santiago Bernabéu y agravó la crisis del Real Madrid, remontando en su casa y castigando una mejoría insuficiente del equipo de Xabi Alonso, que mereció mejor fortuna en el primer acto y, sin Kylian Mbappé, mascó impotencia por falta de pegada en el segundo.

La incredulidad se instaló en los jugadores del Real Madrid camino del vestuario al descanso. Se habían enchufado mostrando una actitud de la que carecían. Habían mordido en cada balón para minimizar a un Manchester City que volaba antes de su reencuentro con el Bernabéu. Desde el esfuerzo colectivo ante el mal fario, con siete bajas, seis defensivas, y su referente Mbappé mermado en el banquillo.

Todo en contra de Xabi Alonso al que, también la fortuna le dio la espalda cuando no lo merecía. Su planteamiento se imponía de inicio al de su maestro. Cambió dibujo y caras. Con Rodrygo caído a banda derecha y Gonzalo en punta. Ceballos al mando del juego. Fede Valverde de regreso a un lateral derecho que no debería abandonar. El Real Madrid encontró equilibrio y las ganas hicieron el resto. Más vertical castigó con velocidad cada robo en una presión resucitada.

Nacía el partido cuando el árbitro ya había señalado un penalti sobre Vinícius. En el 1:43, derribado por Nunes tras el robo de Gonzalo. Corrigió el VAR el error de Clément Turpin. La falta era al borde del área. Servía para que Fede Valverde acariciase el gol con un golpeo que desvió un defensor. Rodilla en tierra de Donnarumma, al que sus deseos en décimas de segundo observando la trayectoria del balón se le concedieron cuando se marchó cerca del poste.

Las cartas estaban sobre la mesa. El deseo de balón del City topaba con el esfuerzo defensivo madridista. Robo y transiciones veloces. Dos toques de primeras y un pase perfecto pegado a banda derecha de Rodrygo, tenso a la llegada al área de Vinícius que perdonaba picando el balón a la duda de Donnarumma. La ocasión que un goleador jamás desperdicia.

Acierto de Rodrygo

El acierto lo puso Rodrygo para confirmar su resurrección. No podía ser en otra competición que no fuera la 'Champions', ni otro equipo que no fuera el City. El rival ante el que firmó su actuación de mayor brillantez con un doblete que impulsó una épica remontada y al Real Madrid a una nueva conquista de la 'orejona'. Atacó el espacio con velocidad, encontró el pase de Bellingham y de diestra, 32 partidos después, cruzaba su golpeo a la red. No marcaba desde el 4 de marzo. Lo celebró con un abrazo significativo con Xabi Alonso.

Era un premio merecido, el tan buscado punto de inflexión que necesita un equipo que no encuentra un rumbo fijo. El City no encontraba a Haaland y se levantaría explotando uno de los defectos del Real Madrid de Xabi Alonso, la defensa del balón parado. De un saque de esquina nació el empate en una acción impropia de Courtois. Gvardiol ganó el salto a Bellingham y su remate no lo blocó abajo Courtois, el balón muerto fue un regalo para el gol a placer de O'Reilly.

En ocho minutos, todo lo ganado a base de esfuerzo se desplomó como un castillo de naipes. Las malas noticias nunca llegan solas y a Xabi Alonso le cambió la cara cuando el VAR entraba de nuevo en escena para advertir al colegiado de un agarrón de Rüdiger a Haaland en zona de remate. El gigante noruego engañaba a Courtois en su lanzamiento de zurda. De la nada, el City había devuelto al Real Madrid a su realidad.

Remontada del City

La energía, la entrega y el físico del primer acto era imposible de sostener en el segundo por un Real Madrid en el que fue creciendo la duda según aumentó la posesión del City. Añoró a su goleador, Mbappé, que ni calentó, y acusó la ausencia de su pegada. Sostenido en el partido por una doble parada de Courtois a Haaland y a Cherki en el rechace tras pedir Asencio que, agarrado en una falta lateral, se aplicase el mismo criterio que en su área. El VAR no entró.

Y pudo levantar el partido el Real Madrid antes de mascar impotencia en un nuevo arranque de raza. De Carreras en el inicio de jugada, con una descarga perfecta de Vinícius a la aparición de Rodrygo, que habilitaba a la llegada en carrera de Bellingham. En el encuentro con Donnarumma picó en exceso el golpeo en la definición y dejó escapar un momento clave a los 50 minutos.

Dio paso a los momentos de mayor comodidad del City. Cuando Bernardo Silva se adueña del balón, Doku saca su recital de regates, Cherki y Foden dañan con su movilidad. El Real Madrid sentía el peligro que conllevaba dar un paso adelante. El riesgo de ser goleado en su segunda derrota consecutiva en el Bernabéu y lo que ello conllevaría para Xabi Alonso.

Se salvó por una nueva parada salvadora de Courtois en un balón que saboreaba Haaland, al que no encontraron para poner la sentencia, y una mano abajo a Doku. Y restaba un último esfuerzo a la heroica, con Xabi hasta recuperando del ostracismo a Endrick para acabar con todo lo que tenía disponible. La diferencia en los cambios lo mostraban los jugadores del City que entraban: Reinjders, Savinho y Marmoush.

Solo quedaba un arranque de orgullo que murió en el desacierto de Vinícius en el remate. De cabeza a un centro de Rodrygo. De tijera tras un saque de esquina con el mismo pasador. El travesaño repelía el testarazo de Endrick al centro de Carreras con el City achicando balones hasta el último segundo, impidiendo en esta ocasión otra remontada de un Real Madrid que salvó el honor pero agrava su crisis de resultados. Dos triunfos en sus ocho últimos partidos, con dos derrotas en su casa consecutivas, dejan a Xabi Alonso al borde del abismo.