Sigue el frío este miércoles
El español Tosha Schareina, ganador de la tercera etapa en motos, pilota por el desierto.
El español Tosha Schareina, ganador de la tercera etapa en motos, pilota por el desierto. / AFP 7 | Europa Press

Las mejores fotos del Rally Dakar | Tercera etapa

El español Tosha Schareina gana la tercera etapa del Dakar en motos

Redacción Deportes

Alula (Arabia Saudí), 06 de enero 2026 - 21:52

El estadounidense Mitch Guthrie (Ford Racing) estrenó su casillero de victorias al imponerse en la categoría de coches de la tercera etapa del Dakar 2026 con salida y llegada en Alula, con 422 kilómetros cronometrados, lo que le otorgó de paso el liderato ante los problemas del catarí Nasser Al-Attiyah.

Mientras, en motos se impuso el español Tosha Schareina (Monster Energy Honda) y presiona al australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM) y al también norteamericano Ricky Brabec (Monster Energy Honda).

