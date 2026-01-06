El español Tosha Schareina gana la tercera etapa del Dakar en motos

El estadounidense Mitch Guthrie (Ford Racing) estrenó su casillero de victorias al imponerse en la categoría de coches de la tercera etapa del Dakar 2026 con salida y llegada en Alula, con 422 kilómetros cronometrados, lo que le otorgó de paso el liderato ante los problemas del catarí Nasser Al-Attiyah. Mientras, en motos se impuso el español Tosha Schareina (Monster Energy Honda) y presiona al australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM) y al también norteamericano Ricky Brabec (Monster Energy Honda).

Guthrie, que afronta su sexta participación y segunda en la categoria reina (Ultimate), fue quinto el pasado año y este martes demostró su potencial para vencer con un tiempo de 4h04:32 y aventajar en 2:27 al checo Martin Prokop (Orlen Jipocar), en 5:27 al sudafricano Guy Botterill (Toyota), en 5:46 al brasileño Lucas Moraes (Dacia), campeón del mundo, y en 5:57 a una magnífica Cristina Gutiérrez (Dacia).

Al triunfo de Guthrie para Ford se le unió la reacción de sus compañeros. Los españoles Nani Roma y Carlos Sáinz fueron a más y acabaron quinto y sexto a 7:20 y 7:31 y el sueco Mattias Ekstrom octavo a 7:36.

El catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), quíntuple ganador del Dakar, no pudo retener el liderato. Tuvo muchos problemas y fue vigésimo, a 22:11, al igual que el francés Sebastien Loeb (Dacia), vigésimo tercero a 25:25, ambos también superados por Laia Sanz (Ebro), que completó una buena etapa, decimotercera a 15:13.

Por lo tanto, Guthrie pasa a dominar en la general con 26 segundos de renta sobre Prokop y 1:08 sobre Ekstrom, mientras que Carlos Sáinz y Nani Roma son cuarto y quinto a 3:34 y 4:02, respectivamente, y Cristina Gutiérrez entra de pleno derecho en el 'top 10' al situarse séptima a 5:59 y Laia Sanz es decimoctava a 27:55.

Al-Attiyah baja a la décima posición, a 11:39 y el saudí Yazeed Al Rajhi (Overdrive) progresa hasta el decimoséptimo puesto, pero a 29:56, distancia más que importante antes de la etapa maratón que comenzará este miércoles.

Schareina, el más rápido en motos

En motos, Schareina fue el más rápido este martes, lo que le instala en la tercera posición de la general a poco más de un minuto del líder, el australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory).

El español, segundo el pasado año, consiguió así la tercera victoria de su carrera en el Dakar, tras el prólogo de la edición de 2024 y la undécima etapa de la edición de 2025 en el Empty Quarter, y pese a una caida junto a un árbol demostró que de nuevo es uno de los claros aspirantes a luchar por la victoria final, que recayó en el corredor 'aussie'.

De momento es tercero a 1:13 de Sanders, al que aventajó en 3:28, y a tan sólo seis del estadounidense Ricky Brabec, también del equipo oficial Honda y ganador en 2024, que fue segundo esta jornada a 2:17. Queda casi todo el rally, pero todo apunta a que este trío será el que vuelva a ser el que se juegue el triunfo.

"Todavía había muchas piedras y el road book era complicado, pero intenté atacar y he realizado una etapa limpia. Por supuesto, esto no es más que el principio y mañana correré en cabeza. Será el inicio de la etapa maratón, habrá que cuidar la moto y los neumáticos y luchar por los primeros puestos. Todavía pueden pasar muchas cosas, pero quiero estar bien presente en la pugna", comentó Schareina.

Por contra, el también español Edgar Canet (Red Bull KTM Factory), ganador del prólogo y de la primera etapa, cedió demasiado tiempo (11:44) y es cuarto en la general a 8:46, justo por delante del argentino Luciano Benavides, de la misma estructura (está a 11:06), diferencias que aún les permite mantenerse a la expectativa de progresar ante la etapa maratón.

Canet explicó que la etapa se le había hecho "muy larga" y que era "muy difícil", aunque al principio se encontró bien. Pero no pudo coger a Sanders, perdió la traza que había en las pistas y no encontró el ritmo.

"Había muchas piedras y era muy peligroso, por lo que he levantado un poco el gas. No he encontrado ese buen ritmo de velocidad y navegación. Si dejaba de apretar me desconcentraba y me perdía. Se me ha hecho un poco difícil y muy largo hasta llegar al final. Creo que éste será un día muy importante de cara al Dakar, por el hecho de llegar sanos y sin tocar el suelo", comentó.

El miércoles y el jueves se disputará la etapa maratón. La primera parte tendrá 451 kilómetros de especial y 75 de enlace en las cercanías de AlUla y la segunda acabará en Hail, con 356 de especial.