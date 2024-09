Luis de la Fuente replica a Vinícius: "España no es un país racista"

Belgrado/Luis de la Fuente, seleccionador español, reconoció que no ha escuchado las palabras del brasileño Vinícius Jr. en las que aseguró que si España no evoluciona en su lucha contra el racismo el Mundial 2030 debe "cambiar su ubicación", al que respondió defendiendo que vive en un país "ejemplo de convivencia, respeto e integración".

"No las he escuchado pero me las han comentado", reconoció De la Fuente al recibir en la primera pregunta de su comparecencia ante los medios en Belgrado, lo dicho por Vinícius y demandarle una respuesta.

"España no es racista, es un ejemplo de convivencia, de respeto y de integración. Un ejemplo en el que debería mirarse muchísima gente. Un ejemplo claro. Ahora, que siempre hay unos pocos indeseables, por supuesto. Es la mejora que tenemos que hacer para erradicarlos pero España es un ejemplo para muchos países", respondió a las palabras de Vinícius.

Además, el seleccionador español se mostró convencido de que España, junto a Marruecos y Portugal, será una gran sede del Mundial, "un acontecimiento único" y "un éxito en el futuro", defendiendo la capacidad de organización de grandes eventos de su país.

Tras la conquista de la Liga de Naciones y el gran éxito en la Eurocopa 2024, el seleccionador descartó que exista "conformismo" en la selección española. "No tengo ningún genero de duda, este equipo es insaciable en la competición, queremos seguir creciendo y mejorando. Tenemos mucho margen de mejora y creemos que lo mejor está por llegar. Están implicados y les veo muy motivados. Para nada hay conformismo ni falta de motivación. Queremos seguir ganando y conseguir cosas importantes", aseguró en rueda de prensa nada más llegar a Belgrado.

El seleccionador español reaccionó a la sanción de inhabilitación de dos años a Pedro Rocha, que le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que le impedirá presentarse a las elecciones a la presidencia de la Federación. Elogió la capacidad de sus jugadores para aislarse del momento institucional

"Siempre hemos dicho que vivimos al margen de esas situaciones. Aunque no se pueda, nos queremos aislar porque lo contrario influiría negativamente. Hemos demostrado una gran profesionalidad porque pese a todos los avatares que recordamos del último año, este equipo ha seguido manteniendo su profesionalidad y compromiso. Es digno de alabanza", ensalzó.

"Nos hemos abstraído de todo ese ruido al margen de lo deportivo y vamos a seguir así porque es la única manera de trabajar con seguridad para que los futbolistas puedan hacer muy bien su trabajo. Esperamos que todo se aclare, se solucione y se normalice. No solo por nuestro bien, por el de la Federación y el fútbol español", añadió.

En lo deportivo, España inicia el camino a la defensa de la corona en la Liga de Naciones ante Serbia y De la Fuente apeló a la responsabilidad de demostrar a sus jugadores las razones por las que son campeones del torneo y de la Eurocopa.

"Tenemos que seguir haciendo las cosas en ese margen de mejora, seguir creciendo, aportando nuevos jugadores y registros con el inagotable deseo de seguir siendo los mejores. Enfrentarse a España ahora es una motivación pero la nuestra por ser campeones es extraordinaria", apuntó.

Y mostró máximo respeto por Serbia. "Es una grandísima selección que se ha clasificado para el primer grupo de la Nations y en la Eurocopa sólo perdió contra Inglaterra. Sabemos que va a ser un partido dificilísimo ante jugadores de reconocido prestigio internacional y ante su público en un estadio mítico. Tiene todos los alicientes para un gran encuentro".

De la Fuente no podrá contar por sanción Rodri Hernández, que pese a no haber jugado aún con el Manchester City esta temporada, confirmó que está en buenas condiciones para jugar el siguiente encuentro, el domingo ante Suiza, tras dejar atrás la lesión muscular sufrida en la final de la Eurocopa.

"Rodri está bien, ha entrenado estos días muy bien. Los últimos días antes de incorporarse a la concentración ya fue convocado con el City aunque no jugó y está en perfectas condiciones. Mañana trabajará por la mañana y de aquí al domingo valoraremos como está. Si está aquí es porque puede participar. Valoraremos si lo hace todo el partido o un rato pero está en perfectos condiciones", dejó claro.