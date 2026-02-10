El LIV Golf de Valderrama 2026, del 4 al 7 de junio

El Real Club Valderrama de San Roque será escenario por cuarto año consecutivo de un torneo del LIV Golf, el circuito profesional creado en 2022 por un fondo saudí cuya característica más señalada es que se juega por equipos. En 2026 la competición en la sede sanroqueña abandona su habitual emplazamiento en julio para adelantarse a los días cuatro a siete de junio. Y es que otra de las novedades de esta edición es que se disputará a cuatro vueltas (72 hoyos) y no a tres (54) como las precedentes.

Al contrario de lo sucedido con el Andalucía Masters del DP World Tour, que se jugaba en el Real Club de Golf Sotogrande y que voló a Cataluña, el LIV mantiene su confianza en Valderrama, la sede de la histórica Ryder Cup de 1997, aunque lleva a cabo una importante modificación, adelantar su torneo al mes de junio.

Esta decisión persigue dos finalidades. Por un lado, el propio campo es más jugable en junio que ya en pleno verano y por otro las condiciones hacen más fácil la presencia de los aficionados, que no se ven obligados a soportar temperaturas tan elevadas. La organización confía en que, por este motivo, la presencia de espectadores sea superior a la de años anteriores.

De 54 a 72 hoyos

LIV Golf irrumpió en el panorama del golf profesional con un formato rompedor de 54 hoyos, pero en este 2026 se está disputando ya a 72. Muchas fuentes apuntan a que la presión ejercida por los propios jugadores ha sido clave en este cambio de formato.

Desde su creación en 2022, LIV Golf se ha caracterizado por su formato comprimido de tres días y 54 hoyos —una cifra que inspiró incluso el nombre de la liga, aludiendo al número romano LIV—. Sin embargo, el nuevo modelo extiende los torneos a cuatro jornadas, comenzando generalmente los jueves, en línea con los estándares de los grandes circuitos como PGA Tour y DP World Tour.

Pese al cambio estructural, LIV Golf mantiene su esencia; el formato combinado de competición individual y por equipos seguirá vigente, al igual que las salidas al tiro (shotgun starts), que seguirán marcando el ritmo ágil y distintivo de sus eventos.

Los interesados en conocer los precios tanto de los abonos como de las entradas para cada una de las jornadas y adquirirlas pueden hacerlo a través de este enlace.