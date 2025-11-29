(88-83) La ULB regala la victoria en su visita al Novaschool

Iván Torres da instrucciones a dos de sus jugadores durante un partido de la ULB

La Unión Linense de Baloncesto (ULB) ha tirado este sábado por la borda un buen trabajo en los últimos cinco minutos del encuentro que ha disputado en Rincón de la Victoria (Málaga) ante el Novaschool. Los albinegros ganaban 58-68 a falta de 6:05, se dejaron igualar y en la prórroga, aunque comenzaron por delante, acabaron por entregar la victoria al rival (88-83)

No hizo valer la ULB su mayor experiencia ni hizo buenos los pronósticos. El conjunto de La Línea, que no hizo un buen primer tiempo -sobre todo en defensa- se fue al primer parón 26-21, pero reaccionó en los dos capítulos siguientes (16/18 y 13/21).

A falta de seis minutos los visitantes parecían tener el partido ganado, pero un cúmulo de malas decisiones y alguna aportación arbitral para los locales, permitió al Novaschool forzar la prórroga, en la que después de comenzar por delante (77-80) la ULB repitió pecados y acabó sucumbiendo.

Los 22 puntos de Arturo Seara (24 de valoración) le señalan como el mejor jugador de los linenses, cuyos técnicos, Iván Torres y Guillem Rueda, emplearon a los 12 jugadores desplazados.

Las estadísticas del encuentro se pueden consultar en este enlace.

Los resultados de la novena jornada y, al término de todos los partidos, la clasificación actualizada, se pueden consultar en este enlace.

La ULB volverá a las canchas el sábado seis de diciembre, cuando reciba a las 19:30 al Costa de Motril, con el que mantiene un pulso en la clasificación del grupo DA de la Tercera FEB.