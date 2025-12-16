El linense Tomás Vicario, reconocido por la Federación Gaditana de Deportes de Montaña

El linense Tomás Vicario fue reconocido por partida doble durante la II Gala del Montañismo Escolar, organizada por la Federación Gaditana de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo, que tuvo lugar en Arcos.

El joven deportista de La Línea, que defiende los colores del Club Sierra Carbonera, fue premiado por su tercer puesto en la Copa de carreras de montaña, así como por haber formado parte de la selección gaditana.

Este acto sirvió para premiar el esfuerzo de los deportistas más jóvenes de la provincia en las disciplinas de escalada, carreras por montaña y marcha nórdica.

Tomás Vicario Rodríguez, reconocido como un Pequeño Carbonero por su club, fue distinguido por su papel fundamental como integrante de la selección gaditana, que compitió en el exigente campeonato andaluz de carrera por montaña en línea y carrera vertical.

Además de su participación selectiva, el joven linense subió al podio virtual por su notable actuación en la competición provincial, al lograr un meritorio tercer puesto en su categoría alevín dentro de la II Copa de carreras por montaña en edad escolar.

Este evento puso de manifiesto la labor que se está llevando a cabo con la cantera de la provincia, favorecida por el creciente interés por los deportes de montaña entre la juvent