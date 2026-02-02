El linense Tete Morente regresa al Elche y a Primera división

El delantero linense José Antonio Morente Oliva (Tete Morente) vuelve a la liga española después de un año y medio en el Lecce italiano. El de La Atunara lo hace, además, para volver a enfundarse la última camiseta que lució en España, la del Elche, que ha hecho pública este lunes, en el último día de mercado, su contratación.

Tete Morente cumple con una de las prioridades que se había marcado el Elche, la de poder jugar de carrilero y de extremo, tanto por la derecha como por la izquierda. Además, llega con ritmo de competición, ya que en el Lecce, en la Serie A, ha disputado este curso 16 partidos, nueve como titular.

Tete Morente (La Línea, 4 de diciembre de 1996) se forjó en las categorías inferiores del Atlético Zabal, del que se marchó a la AD Taraguilla, que le sirvió de catapulta, ya en edad juvenil, para sumarse a la cantera del Atlético de Madrid, con cuyo filial llegó a jugar en Tercera División.

Pasó por el Atlético Baleares (Segunda B), Nàstic de Tarragona (Segunda), CD Lugo (Segunda) y Málaga (Segubda), antes de llegar al Elche en 2020, que abonó por su fichaje la cláusula de rescisión. Con el equipo ilicitano tuvo la oportunidad de jugar en Primera División. Una vez finalizó su contrato con los ilicitanos, al término de la campaña 2023-24, se unió a la U. S. Lecce.

En su anterior paso por el Elche, entre 2020 y 2024, disputó 140 partidos como franjiverde. Marcó 18 goles y dio 10 asistencias.

"Soy consciente de lo que significa esta vuelta y de que tengo que demostrar y no prometer. Por eso, estoy aquí. He querido volver porque creo en este club y porque tengo cosas pendientes en Elche. Estar fuera me ha servido para aprender y crecer, pero siempre he tenido claro que, si se daba la oportunidad, quería pelear aquí. Sé lo que significa este escudo y ahora tiene que verse en el campo", asevera el jugador en las redes sociales.