El linense Ricardo Jiménez Zalacaín, campeón de la Copa de España de windsurfer

El linense Ricardo Jiménez Zalacaín (Real Club Náutico de La Línea) se ha proclamado este domingo campeón de la Copa de España Windsurfer 2026 – Memorial Javier Hidalgo celebrada en aguas de Arrecife. El otro representante de la entidad en la competición, Nacho Pérez Largo, fue cuarto de la clasificación nacional, undécimo en la general.

Con dos descartes aplicados al marcador, Jiménez Zalacaín cimentó el triunfo a base de regularidad, validando como resultados puntuables dos 5º, dos 6º, un 8º, un 4º y un 10º.

El subcampeonato nacional también lo logró un andaluz, Borja Melgarejo (RCMT Punta Umbría), octavo de la general. La tercera plaza fue para el gallego Fernando del Castillo, décimo en la general.

La competición estuvo marcada por la dureza de las condiciones y la exigencia táctica de un campo de regatas muy variable durante los tres días que duró la regata.

La cita, organizada por el Real Club Náutico de Arrecife, se resolvió después de nueve pruebas, ocho en formato course race y una de larga distancia, completando el programa previsto hasta la jornada final de este domingo. En el cierre, la flota afrontó una travesía de siete millas, con dos ceñidas, un tramo de través y un largo, decisiva para confirmar la clasificación final.

El campeonato estuvo condicionado de principio a fin por un viento de noroeste racheado y rolón, que obligó a los regatistas a una lectura constante del recorrido y a una gestión física muy exigente. El primer día se navegaron las mangas con rachas que alcanzaron los 20 nudos, el segundo la intensidad se movió entre 12 y 15 nudos, y el domingo el viento cayó y se mostró muy irregular, oscilando entre 4 y 12 nudos en distintos puntos del campo de regatas.