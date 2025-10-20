El linense Ricardo Jiménez, campeón en el Surfari Mar Menor de windsurf

Nuevo éxito para el deporte linense con Ricardo Jiménez Zalacain (Real Club Náutico de La Línea). El windsurf andaluz ha vuelto a brillar con fuerza en la XXVI edición del Surfari Mar Menor, disputada este fin de semana en aguas murcianas. Considerado uno de los eventos más prestigiosos del calendario nacional, el Surfari ha contado con una importante representación andaluza que ha firmado un total de siete podios en diferentes clases.

En la clase Windsurfer, la gran estrella fue Ricardo Jiménez Zalacain (Real Club Náutico de La Línea de la Concepción), que se proclamó campeón con tres victorias parciales, un segundo puesto y un cuarto que pudo descartar. El tercer cajón del podio fue para Holger Klauke del CN Fuengirola, que terminó empatado a puntos con el subcampeón Dario Quesada (Benidorm), en una de las clasificaciones más ajustadas de la cita.

En la clase Techno Sub 17, Curro Llorca (Club Náutico Sevilla) logró un sólido tercer puesto absoluto, con cuatro terceros y un quinto descartado. En la misma categoría, Blanca Montañés (CN Sevilla) consiguió el bronce femenino y una meritoria séptima posición en la general absoluta.

La categoría Techno Sub 15 también tuvo color andaluz con un doblete de podios para el Club Náutico Puerto Sherry: Pablo Quintero se proclamó campeón tras una gran actuación a lo largo de las cinco mangas, mientras que su compañero de club Nacho Parga se colgó el bronce.

En Sub 13, Andalucía destaca con Julia García (CN Sevilla), subcampeona femenina y muy cerca del podio absoluto, y con Amalio García del Moral, también del club hispalense, que consiguió el bronce masculino.

La cita se resolvió en dos jornadas con condiciones técnicas exigentes, el sábado se disputaron tres mangas con viento del este de 6-7 nudos y un campo de regatas muy inestable por las diferencias de presión, mientras que el domingo se completaron dos pruebas más con sureste de 5-6 nudos que tardó en establecerse.