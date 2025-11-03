El linense Nacho Pérez Lago, subcampeón de la Valencia Windsurfer Festival

El windsurfista linense Nacho Pérez Lago firmó una actuación sobresaliente en el Valencia Windsurfer Festival, celebrado el pasado fin de semana en el club Valenciamar, reuniendo en torno a 45 regatistas españoles e italianos de la clase windsurfer. La prueba, que el año pasado no pudo celebrarse debido a los efectos de la dana, regresaba con un nivel excepcional.

A lo largo de las cinco mangas disputadas -cuatro el sábado con vientos de poniente entre 12 y 18 nudos y una el domingo con 6–8 nudos- el windsurfista del RCN de La Línea de la Concepción mostró una regularidad impecable con parciales de 3º, 2º, 2º, 2º y 2º, lo que le permitió proclamarse subcampeón absoluto.

El triunfo fue para el actual campeón del mundo, el italiano Andrea Marchesi, que dominó la clasificación con cinco victorias parciales. La última manga se convirtió en uno de los momentos más destacados del campeonato, con una emocionante lucha entre Marchesi y Pérez Lago desde la salida, decantándose finalmente por apenas unos metros a favor del regatista italiano.

El Valencia Windsurfer Festival consolida su posición como uno de los eventos clave del calendario nacional para la clase windsurfer, que continúa creciendo en participación y nivel competitivo en España.