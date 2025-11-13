La Línea se convierte desde este viernes en el epicentro del mejor baloncesto femenino de Europa

Las selecciones de España e Italia, subcampeona y tercera clasificada en el último Europeo, abrirán este viernes 14 de noviembre (18:45) el Torneo Internacional Femenino de Baloncesto de La Línea, que se celebrará en su pabellón municipal (junto al estadio) hasta el próximo domingo día 16 y en el que también tomará parte Francia, subcampeona olímpica y tercera de Europa. Los abonos que dan derecho a presenciar los tres encuentros que componen esta cita siguen a la venta en la web de la Federación española de baloncesto (https://feb.entradas.plus/entradas/comprarEvento?idEvento=19707) con unos precios que no superan los 25 euros.

La Línea vuelve a erigirse una vez más este fin de semana en la Ciudad del Baloncesto. A las numerosas citas tanto de formación como de élite que se han venido desarrollando en los últimos años se suma ahora un torneo internacional femenino con la presencia de tres de los mejores combinados de Europa: España, Italia y Francia, que ya preparan su concurso con entrenamientos en suelo linense.

El programa contempla un primer encuentro este viernes (18:45) entre España e Italia, al que seguirá el Italia-Francia del sábado (19:30) y el compromiso entre las españolas y las galas del domingo (17:00).

Esta competición servirá que los diferentes combinados perfilen su preparación de cara al denominado Premundial, que se disputará en Puerto Rico y en el que España se medirá a Nueva Zelanda, Senegal, a la anfitriona, Italia y Estados Unidos, clasificada esta última como actual campeona de América.

El objetivo de todas ellas es acabar entre las tres mejores y obtener así un billete para la cita mundialista de septiembre de 2026 en Berlín (Alemania).

El seleccionados nacional, Miguel Méndez, señala en declaraciones difundidas por la FEB: “Va a ser una concentración muy importante para poder preparar el Premundial, a pesar de que todavía falten algunos meses. En marzo, tendremos poco tiempo para preparar esa clasificación y además el viaje a Puerto Rico es largo”.

La representación española

En lo que se refiere a la convocatoria, los regresos de María Conde, Maite Cazorla, Laura Quevedo y Megan Gustafson y las ausencias de Alba Torrens y Raquel Carrera son las principales novedades en la lista de 16 jugadoras facilitada por el seleccionador español femenino de baloncesto, Miguel Méndez, para disputar los dos partidos ante Italia y Francia en La Línea en noviembre, que servirán de preparación para el Premundial que se celebrará en Puerto Rico, del 11 al 17 de marzo.

Conde, Cazorla, Quevedo y Gustafson serán de esta manera cuatro refuerzos importantes en la primera convocatoria tras el pasado Eurobasket, que se perdieron por problemas físicos y en el que España acabó en segunda posición por detrás de Bélgica. En esa cita, brillaron Torrens y Carrera, que en esta ocasión no formarán parte del grupo, la primera al encontrarse sin equipo y la segunda debido al plan de recuperación de principio de temporada con el Valencia Basket.

La nómina de jugadoras que compiten desde este viernes en La Línea la componen: María Araújo, Elena Buenavida, Awa Fam (Valencia Basket); Iyana Martín, Claudia Soriano, Andrea Vilaró (Perfumerías Avenida Salamanca); Mariona Ortiz, Helena Pueyo (Casademont Zaragoza); Laura Quevedo (SPAR Girona); Aina Ayuso (Hozono Glogal Jairis); la debutante Alicia Flórez (Duran Maquinaria Ensino); Irati Etxarri (Movistar Estudiantes); Maite Cazorla (ZWZ USK Praha); María Conde (Familia Schio); Megan Gustafson (Fenerbahce); y Paula Ginzo (DKSK Miskolc).

Con independencia del atractivo apartado deportivo, este torneo servirá de promoción de la ciudad, ya que todos los encuentros serán ofrecidos por Teledeporte. La competición está organizada por la Diputación de Cádiz organiza el evento junto al Ayuntamiento de La Línea y la Federación Española de Baloncesto (FEB).