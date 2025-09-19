El linense José Antonio Palomares se estrena como cuarto árbitro en Primera División

El linense José Antonio Palomares Gutiérrez ha sido designado como cuarto árbitro para el partido que el Girona y el Levante disputarán este sábado, día 20 de septiembre, a partir de las 14:00 horas en el estadio Montilivi, correspondiente a la cuarta jornada del campeonato de LaLiga. Esta citación supone el estreno de Palomares como cuarto árbitro en Primera División.

El colegiado de La Línea, que milita en la Primera Federación desde la pasada temporada, formará parte del equipo arbitral liderado por Alejandro Quintero (Huelva), que estará asistido en las bandas por Álvaro Granel y José Francisco García. Carlos del Cerro y Valentín Pizarro estarán en el VAR.

El Girona de Míchel marcha colista con un solo punto en las tres primeras jornadas, el mismo saldo de un Levante que también ocupa puestos de descenso.

Palomares vivió su debut en el fútbol profesional hace algo más de un año. El trencilla de La Línea ejerció a finales de agosto de cuarto árbitro en el duelo Albacete-Elche de la segunda jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División), que se escenificó en el Carlos Belmonte y que finalizó con victoria de los locales por 1-0 merced a un tanto de Fidel Chaves en el 52'. José Antonio Palomares formó parte del equipo arbitral que encabezaba el sevillano Manuel Jesús Orellana Cid y del que también formaron parte como auxiliares de banda Ángel Ramos Cinos y José Manuel Sarmiento Millet, así como José Antonio López Toca como responsable del VAR y David Gálvez Rascón como asistente de este último.

En junio de 2024, el linense logró el ascenso a Primera Federación. Un año le duró a José Antonio Palomares su paso por la Segunda RFEF. El linense cumplió 32 años y es ingeniero de profesión.

José Antonio Palomares (segundo árbitro por la derecha), junto a Orellana Cid y los capitanes de Albacete y Elche