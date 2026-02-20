El linense Jesús Villalobos debuta con la selección española sub-18 de rugby

Jesús Villalobos, durante el encuentro de este viernes en Alcalá de Henares

El linense Jesús Villalobos, (San Roque Rugby Club) debutó este viernes con la selección española sub-18 de Rugby XV. El talonador se estrenó en el encuentro amistoso que el combinado nacional de la categoría disputó en Alcalá de Henares frente a La Plata sub-20 de Argentina. El choque se resolvió del lado del bando local por 30-20.

Jesús Villalobos dio ayer por terminada, con la disputa de ese encuentro, su participación en la concentración de Los Leones en Valladolid. El equipo nacional ha comenzado con esta cita a preparar su participación en el Festival Seis Naciones, un torneo que reúne a los mejores combinados sub-18 de toda Europa. La edición 2026 se celebrará en marzo en Francia.

El jugador de La Línea, forjado en la entidad de San Roque, tomó parte en dos de los cuatro tiempos en los que ambas formaciones pactaron que se disputase el encuentro.

Villalobos, uno de los cuatro andaluces en la escuadra española, participó en varias acciones de ataque y los técnicos destacaron su intensidad, lo que le acerca a la convocatoria definitiva.

Jesús Villalobos valora esta experiencia como “una gran oportunidad por compartir aprendizaje y juego con compañeros de toda España y entrenadores de gran calidad".

"Es una prueba de gran nivel, máxima exigencia física y mental, y para seguir en su desarrollo como deportista”, añadió.

La llegada a la selección supone un premio para este primera línea que ingresó en el San Roque Rugby Club (entonces CR El Estrecho) cuando apenas contaba siete años, para incorporarse a la categoría de escuelas.

Entre sus numerosos éxitos destaca el título de campeón de España con la selección andaluza sub-14, mejor jugador en el Campus Northampton Saints (Reino Unido) y su brillante paso por el Terenure College en Dublín.

Villalobos destaca por una notable velocidad en el juego, intensidad en ataque, técnica y fuerza en el placaje, agilidad y habilidades tácticas en el campo.