El linense Cristian Sabán, primer español que aspira a ser Aficionado Internacional del Año en la NFL

Un linense en la élite de la pasión NFL. Cristian Sabán Carretero se ha convertido en el primer español, en su caso elegido por los Chicago Bears, como candidato al premio NFL International Fan of the Year 2025 (Aficionado Internacional del Año 2025), un reconocimiento que distingue a los hinchas que actúan como motor de comunidad y referencia del crecimiento del fútbol americano fuera de Estados Unidos. En su caso, desde La Línea, aunque su vida diaria se mueve por gran parte del Campo de Gibraltar.

La noticia le llegó por sorpresa, en su domicilio, al término de una entrevista que, en teoría, iba a girar únicamente en torno a su devoción por la franquicia de Illinois. La emoción fue inmediata. Manos a la cara, lágrimas y una sonrisa imposible de contener cuando abrió la caja enviada por su equipo y encontró la camiseta personalizada, la carta oficial y varios obsequios en agradecimiento a más de una década de fidelidad.

“Los Chicago Bears forman parte de mi vida desde hace más de diez años”, asegura. “Representarlos como candidato al NFL International Fan of the Year es algo que llevaré con orgullo para siempre”.

Su historia con la franquicia comenzó, como la de muchos seguidores en España, frente a una pantalla. “Empecé viendo la Super Bowl y los típicos vídeos de mejores jugadas. En uno aparecía Walter Payton saltando por encima de los defensores y me quedé fascinado. Vi la ‘C’ del casco, la C de Cristian, y dije: de este equipo soy”, recuerda. Aquella conexión inicial se transformó en una lealtad que hoy forma parte de su identidad y que incluso luce en la piel en forma de tatuaje.

Esa pasión tuvo un papel decisivo en uno de los momentos más duros de su vida. En 2021, su primer hijo permaneció doce días hospitalizado por una grave emergencia médica. Una noche, en aquella habitación, recibió el mensaje de otro aficionado proponiéndole crear un pódcast sobre los Bears. “Le dije que si mi hijo salía adelante lo haríamos juntos”. El pequeño se recuperó y de aquella promesa nació La Osera, un espacio que conecta semanalmente a seguidores hispanohablantes con análisis, debates y divulgación sobre la franquicia.

Desde entonces su implicación ha sido total. Ha recorrido miles de kilómetros para asistir a watch parties, eventos y clínicas de flag football en España y en el extranjero; ha colaborado en la elaboración de una guía de más de 190 páginas sobre la historia y la cultura del equipo y, junto a otros aficionados, facilitó que seguidores españoles pudieran viajar a Londres en 2024 para ver en directo a los Bears. Acciones que han transformado una afición individual en una comunidad activa y reconocida por la propia organización.

“Gracias a este proyecto hemos trabajado codo con codo con los Bears y nos han tratado como si fuéramos familia”, explica. Una valoración que comparte Sarah Smith, vicepresidenta de desarrollo de aficionados del club, quien destaca que “la pasión y el compromiso de Cristian reflejan la fortaleza de la creciente base de seguidores en España”.

Ahora viajará a Pittsburgh para asistir al Draft de la NFL de 2026 junto al resto de nominados de las 32 franquicias, donde se anunciará el ganador final. Pase lo que pase, su objetivo sigue siendo el mismo: “Mientras la vida me lo permita, en España se sabrá que los Bears han sido, son y serán el mejor club de fútbol americano del mundo”.

De La Línea de la Concepción a la gran fiesta del fútbol americano mundial, la historia de Cristian Sabán demuestra hasta qué punto la NFL ya habla también con acento linense.