La Línea, presente en el circuito provincial de escuelas de ciclismo con su VI Giro

La Línea será este 2026 la única población del Campo de Gibraltar que acogerá una prueba del circuito provincial gaditano de ciclismo de carretera en edades de iniciación, un calendario compuesto por seis pruebas y organizado por la Diputación Provincial de Cádiz. La cita, fijada para el 20 de septiembre, corresponde a la sexta edición del Giro Ciudad de La Línea, que un año más estará organizada por el C.D. MTB Los Enmonaos.

La prueba linense formará parte del Circuito Diputación Cádiz Carretera Escuelas 2026, un calendario que se desarrollará entre los meses de febrero y septiembre y que estará destinado a las categorías de iniciación: promesa, principiante, alevín e infantil.

En el caso de La Línea, como ya sucedió en ediciones anteriores, la prueba estará abierta también al resto de las categorías, hasta veteranos.

El circuito arrancará en Trebujena y recorrerá distintos municipios de la provincia, visitando por este orden Trebujena, Chiclana de la Frontera, nuevamente Trebujena, Jerez de la Frontera, La Línea y San Fernando.

La Federación Andaluza de Ciclismo destaca no solo el talento de los jóvenes corredores, sino también el esfuerzo y la constancia de organizadores, clubes, escuelas ciclistas y familias, que contribuyen a mantener el nivel del ciclismo de carretera en la provincia. La organización confía en la participación de ciclistas procedentes de otras provincias andaluzas, ya que algunas de las pruebas del calendario también puntúan para el CAREBA 2026.

El calendario completo del circuito queda configurado de la siguiente manera:

15 de febrero : III Challenge Antonio Andrades – I Trofeo Complejo Rural Entre Cortijos, Trebujena, C.D. Peña Ciclista Trebujena.

: III Challenge Antonio Andrades – I Trofeo Complejo Rural Entre Cortijos, Trebujena, C.D. Peña Ciclista Trebujena. 15 de marzo : IX Trofeo Escuela Ciclista Chiclanera, Chiclana de la Frontera, C.C. Chiclanero Chamorro-Ortiz.

: IX Trofeo Escuela Ciclista Chiclanera, Chiclana de la Frontera, C.C. Chiclanero Chamorro-Ortiz. 17 de mayo : III Challenge Antonio Andrades – I Trofeo Gloria Bendita, Trebujena, C.D. Peña Ciclista Trebujena.

: III Challenge Antonio Andrades – I Trofeo Gloria Bendita, Trebujena, C.D. Peña Ciclista Trebujena. 15 de agosto : IX Gran Premio Clínica Beiman, Jerez de la Frontera, C.C. Mountain Bike Jerez.

: IX Gran Premio Clínica Beiman, Jerez de la Frontera, C.C. Mountain Bike Jerez. 20 de septiembre : VI Giro Ciudad de La Línea, La Línea de la Concepción, C.D. MTB Los Enmonaos.

: VI Giro Ciudad de La Línea, La Línea de la Concepción, C.D. MTB Los Enmonaos. 26 de septiembre: I Gran Premio Bahía Sur, San Fernando, C.D. Billot MTB Team.

La organización recuerda en el comunicado en el que hace pública estas convocatorias que tanto las sedes como las fechas de celebración de las diferentes pruebas podrían sufrir modificaciones.